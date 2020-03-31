曾多次縱火被逮的緬甸華僑李國輝，3年前在新北市分租公寓潑汽油放火致9人死亡，法院審理時他原本說不怕死，後改口表示後悔，歷審都認定他罪大惡極、無可寬典，將他判處死刑，但最高法院撤銷，高院更一審今仍判死刑。

52歲李男在2017年11月初，自認屢遭蘇姓男子等人在臉書群組「緬 甸華僑團體」嘲諷挑釁，又認為同鄉陳姓男室友等人，常故意發出噪 音騷擾他，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟。

一審將他判死，高院審理認為，生命無價，李只為了洩恨，就用殘忍手段奪走9條人命，手段凶殘冷血、毫無人性，未留給死者任何生機，恣意犯罪結果，剝奪他人寶貴人命，造成社會震驚注目，堪認罪大惡極，無可寬典，符合兩公約情節最重大的犯罪。

高院指出，李惡性重大至極、難以教化，如果判處無期徒刑或較 輕的刑度，非但不足以還死者公道並撫慰生者錐心之痛，更與他的惡性比例不相符合，不得不判死，讓他與社會永久隔離。

案經上訴，最高法院認為，高院沒有讓李國輝就量刑表示意見，有證人偵訊筆錄未在審理期間調查，此外高院判決書稱李男放火是間接故意，但之後又說他是直接故意，有判決理由矛盾之處，因此發回高院。

(中時 )