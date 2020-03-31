大陸3月製造業活動回復擴張，大陸國家統計局31日最新公布，3月官方製造業採購經理指數（PMI）回升至52，比上月回升16.3個百分點，遠高於市場預期。

統計局官網公布的新聞稿稱，統計局服務業調查中心負責人表示，採購經理指數是反映經濟走勢的月增率指數，能靈敏地反映經濟的短期變化。3月份採購經理指數較2月份明顯上升是反映當前多數企業隨著復工復產的有序推進，企業生產經營情況比上月有所改善，但並不意味企業的實際生產經營已恢復至疫情前水準。

負責人稱，通常情況下，當PMI連續三個月以上同向變化時，才能反映經濟運行的趨勢性變化，僅僅單月數據升至榮枯線上，並不能判斷大陸經濟已完全恢復正常水準，實現趨勢性好轉。

統計局表示，當前大陸疫情防控雖然取得階段性重要成效，經濟社會秩序正在加快恢復，但企業復工復產情況仍未恢復至疫情前的正常水準，加之3月份境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，大陸經濟發展面臨新的挑戰，經濟是否回暖還要看未來幾個月採購經理指數能否延續擴張走勢，

(工商 )