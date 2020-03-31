石化燃料價格走低，市場擔憂將影響電動車市場需求，不過，富邦證券表示，雖然特斯拉的股價受到油價及疫情影響下跌，但隨著全球氣候變遷議題關注度提高，以及歐盟碳排放法規趨嚴，新能源車取代傳統汽車需求將日益升高，新世代汽車產業鏈商機依然值得關注。

新世代汽車共有四大核心概念，是由德國汽車大廠戴姆勒在2016年提出的「CASE」C、A、S、E這樣的術語，它涵蓋了智能互聯的C、自動駕駛的A、共享的S以及電動化的E等四大核心概念。

在未來，傳統汽車大廠面對的不僅是現有的競爭對手，包括發展自動駕駛的Alphabet和Apple、移動服務供應商Uber、非傳統汽車大廠Tesla等企業都將積極搶佔汽車及移動服務市場，也就是說，傳統汽車廠在未來若無法跟上產業的升級就很有可能被市場淘汰。

富邦證券表示，智能互聯是新世代汽車四大核心之一，也就是所謂車聯網，現代汽車正迅速成為一個移動式物聯網設備，其強大的車載計算能力和通信系統都必須高度依賴5G技術。

根據統計，到2023年，汽車產業將是5G IoT解決方案的最大市場，佔終端市場總量的53%，包括商用和消費汽車的嵌入式互聯汽車模組、車隊遠程訊息處理設備、車載收費設備等。

隨著共享經濟在過去10年的迅速發展，帶給汽車市場許多的改變，在共享經濟、互聯服務及功能升級的驅動下，2030年汽車產業收入將因新商業模式擴大3％左右，約1.5兆美元。

同時，傳統汽車銷售和售後市場產品、服務收入也將比2015年成長50%，達5.2兆美元。估計到了2030年，全球汽車銷量依然穩定成長，但年成長率將從過去五年平均3.6%降至2%左右。

共享汽車數量最多將達到10%，會降低人們對自用車的需求量，但總體經濟成長將抵銷此一影響。富邦證券表示，共享汽車雖使全球汽車銷量成長放緩，但整體汽車產業則將受惠新商業模式為營收帶來顯著成長。

自今年起，歐洲汽車製造商迎來歐盟歷史上最嚴格的汽車碳排放政策，2021年汽車製造商必須將各種車型的二氧化碳平均排放量降低至每公里95克的標準，並計劃到2030年歐盟內汽車的二氧化碳排放量將在2021年的基礎上降低37.5%，各大汽車商必須增加電動車銷售佔比以縮小排放差距。

根據環保組織T＆E的預測，今年電動汽車和插電式混合動力汽車在全歐洲的銷售量有望超過100萬，是2019年的4倍左右。市場數據分析公司IHSMarkit亦稱，由於汽車生產商會向市場推出更多車型，到2021年，電動汽車車型數量將會是現在的三倍，電動車和混合動力車因政府政策推動及未來電池價格降低而持續成長。

富邦證券表示，新世代汽車已成為全球汽車業未來發展重點方向，投資人可關注在發展進程中逐漸受惠的物聯網、自駕車與自動化、綠色能源等相關投資機會。

(工商 )