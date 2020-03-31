高鐵入口處的體溫測量器。（鄭任南攝）

一班車廂雖然停止熱飲服務但是仍販售一般商品。（鄭任南攝）

商務車廂提供的餐點改為獨立包裝的點心與瓶裝水。（鄭任南攝）

台灣高鐵（2633）防疫等級再提升，持續配合政府政策「超前部署」4月1日起旅客進站全面測量體溫，7日起暫停供應、販售咖啡、紅茶等熱飲，減少接觸機會；台灣高鐵目前已有9個車站導入醫療級紅外線測量儀，12個車站預計4月10日全數啟用。

台灣高鐵防疫應變小組召集人陳強指出，各車站將於4月1日全面實施旅客進站體溫測量，連續量測2次額溫達37.5度旅客，除了將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定拒絕運送；呼籲旅客搭乘高鐵請自備口罩並全程配戴口罩。

若進站前不及準備口罩者，高鐵站內超商也販售泡棉口罩，旅客自行購買配戴後，再進站乘車。

此外，台灣高鐵全線已有桃園、台北、台中、左營、台南、嘉義、南港、板橋、新竹）9座車站已裝設醫療級紅外線體溫量測儀裝設，其餘車站將先行以人工方式對進站旅客逐一量測體溫，預計4月10日前全面完成裝設。

站務人員也全面依照「防疫班表」分組上班，採一組早班／一組晚班／一組休假方式三班輪替，各組不得調換班，交接班時也全程避免接觸，降低同仁交叉感染風險，保障健康安全，並確保高鐵持續提供旅運服務。

列車部份，4月7日起商務車廂餐點服務將調整為提供單獨包裝的甜、鹹點心各1份及瓶裝水1瓶，同步暫停供應咖啡、紅茶等熱飲服務，停止提供報章雜誌，降低接觸機會；標準車廂推車販售同步停售熱飲，其他品項車販商品仍維持販售。

台灣高鐵在清明、勞動連假期間皆採取全車對號座販售車票，系統將根據搭乘人數提供適當距離座位選擇，據了解，目前清明疏運期間預售票約4成多，仍有充足運輸空間，其中以1日下午及6日收假當日售出車票較多，公司建議時間較為彈性的旅客也可挑選其他時段搭乘。

(工商 )