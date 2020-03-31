台中市西苑高中傳有教師涉替學生取不雅綽號「勃雞」，並有不當管教行為，經台中市家庭暴力及性侵害防治中心認定違反兒少法公告並重罰6萬元，但該師僅被校方處一大過，卻仍在校任教，家長擔心有其他學生受害，昨經本刊披露後，台中市教育局回應：「將重啟調查並維護學生受教權」。
家長說，事發後雖幫兒子轉學，但兒子出現畏懼人群等後遺症，決定挺身為兒子討公道，也避免再有其他學生受害。
人本基金會中部聯合辦公室主任陳怡文則痛批，若學校的教評會發揮功能，中市教育局就不會退回教評會決議，籲教育局提出更強力作為。
教育局長楊振昇指出，當年曾退回學校一大過處分要求再議，但最後校方仍維持原處分；因教師停聘、解聘等處分依教師法規定須由學校召開教評會決議，因受法令所限，當時僅能將該師調離導師職務後，轉任專任老師繼續任教，後續將重啟調查。
西苑高中校長吳茂林說，當年依程序將性平及不當管教的調查結果送教評會開會審議，未能通過解聘、停聘、不續聘等結果，最後交由教師考核會通過一大過的懲處建議。
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(中時電子報)
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