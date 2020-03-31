宜蘭壯圍昨（30日）發生一起死亡車禍，黃姓少婦載著3名子女去上學，途中與吳姓騎士發生碰撞，造成2名大人送醫後身亡，3名小孩則分別受到輕重傷，尚未脫離險境。對此黃女的丈夫在臉書悲痛發文，「拖我老婆幹嘛，還我一個家。」情緒相當崩潰。

回顧事發當時，26歲的黃姓少婦4貼載著分別才3歲、7歲以及8歲的子女去上課，結果行經永美路一段路口，與27歲吳姓騎士發生碰撞。從現場照片可以看見，車身整個被撞毀、面目全非，前側輪胎還噴出，而另一輛機車則是滑落到旁邊稻田，可見撞擊力道之大。

而吳男當場沒有呼吸心跳，送醫後宣告身亡；而黃女則是在送上救護車前，還有大喊好痛，但送醫搶救約4小時，仍宣告不治。3名子女除了3歲小兒子受到輕傷外，其他2個姐姐傷勢嚴重，開刀治療後仍在加護病房內觀察。

黃女丈夫接獲消息趕到醫院，以為有好消息傳出，沒想到竟是接到與妻子天人永隔的噩耗；他在臉書上悲憤發文，「拖我老婆幹嘛，還我一個家。」至今仍不敢告訴孩子，媽媽已經永遠離開他們了。

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(中時電子報)