9年前由妻子陪伴抗癌成功的台灣收多易（Storeasy）迷你倉庫陶姓創辦人，2年前與一名地產界美魔女小芬（化名）暗通款曲，甚至將人帶往北海岸別墅床戰，更拍下性愛影片，元配在電腦的神秘資料夾發現丈夫偷吃後，氣的一狀告上法院，陶男的偷情價目表也因此曝光。

陶男偷吃小芬因罪證明確，分別被判處5個月、4個月有期徒刑定讞，陶男同時付出鉅額代價。他表示，已將名下價值6000萬元的2筆不動產過戶給妻子，每年還給100萬元生活費補償，妻子同意讓他每周2天外宿，顯然已獲得原諒，認為妻子不該再向法院請求精神賠償。

但陶妻表示，她與丈夫打拚幾十年，事業才有現在的成就，且她早年曾金援丈夫家族，關於移轉房產登記一事，是雙方早就約定好，與偷吃無關。

台北地院認為，陶男破壞長達33年婚姻，與小芬發展婚外情，小芬也知陶男已婚，仍與其相姦，考量2人身份地位及經濟狀況，判決連帶陶妻賠償100萬元。

(中時電子報)