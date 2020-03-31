警政署長陳家欽被檢舉涉嫌假造公文，破天荒遭內政部政風處依偽造文書罪嫌函送北檢偵辦，事後行政院長蘇貞昌先是砲轟內政部長徐國勇，疫情嚴重，「為什麼要這樣亂」；今天他在立法院進行施政總質詢時，被問到如何看待徐國勇的做法，他意有所指地說「疫情嚴峻，全國必須團結來抗疫，不要被病毒見縫插針。」

內政部政風處以警政署長辦公室海選徵調2線4星專員，卻內定特定對象為由，將陳家欽、人事室主任張淑芳、署長辦公室專員吳正傑、 渠正慈、王文助等5人函送北檢偵辦。

對此，蘇貞昌上周六表示，內政部長把署長移送法辦是從來沒有的事，若覺得不適任，「應該來告訴我， 也可以直接把他拉下來」，結果卻是函送當晚才致電說「因為忙，忘了向院長報告」。蘇說，此時疫情嚴峻，國人同胞一定看不懂「為什麼要這樣亂」。

今天上午，國民黨立委鄭正鈐在立法院質詢蘇貞昌時表示，目前疫情嚴重影響經濟，但經濟要好，政治一定要穩定，最近政壇出現大地震，就是徐國勇函送陳嘉欽，事後徐國勇表示會尊重長官，「長官就是你，對這樣的回應你有何想法？」

一聽到徐國勇，蘇貞昌扳起臉說，「疫情嚴峻，全國必須團結來抗疫，不要被病毒見縫插針。」

面對蘇貞昌的意有所指，鄭正鈐進一步詢問「所以病毒是徐國勇嗎？」蘇貞昌並未具體回應，僅不以為然地說，「就是要防疫啊，我指的是病毒」。

(中時 )