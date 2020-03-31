去年立委費鴻泰在臉書批評，高雄氣爆時任高雄市長陳菊誆騙災民、未派員協助小林村撤村，陳菊提自訴，一審判費無罪，陳菊提上訴，高院判決費無罪確定。

陳菊指控費鴻泰在去年4月5日上午10時在臉書上，以標題「韓市長的佛心，陳菊的禍心」標題下，刊登「前鎮任高 雄市長陳菊在位期間，不管是對於因為天災或是人禍而造成生命財產損失的災民，陳菊不但不幫忙，還落井下石」

台北地院判費鴻泰無罪，陳菊提上訴，高院開庭時費出庭表示，他是立委關心時事的合理評論，沒有毀誹陳菊的故意。

(中時 )