費鴻泰批陳菊誆騙小林村災民遭怒告 二審判無罪 11:052020/03/31 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年立委費鴻泰在臉書批評，高雄氣爆時任高雄市長陳菊誆騙災民、未派員協助小林村撤村，陳菊提自訴，一審判費無罪，陳菊提上訴，高院判決費無罪確定。 陳菊指控費鴻泰在去年4月5日上午10時在臉書上，以標題「韓市長的佛心，陳菊的禍心」標題下，刊登「前鎮任高 雄市長陳菊在位期間，不管是對於因為天災或是人禍而造成生命財產損失的災民，陳菊不但不幫忙，還落井下石」 台北地院判費鴻泰無罪，陳菊提上訴，高院開庭時費出庭表示，他是立委關心時事的合理評論，沒有毀誹陳菊的故意。 (中時 ) #陳菊 #費鴻泰 #高雄 #市長 #臉書 也許您會感興趣 推薦閱讀 一個愛國者的悲歌 01:142020/03/27 論壇廣場 陳菊：落實防疫保護自己 回報台防疫英雄最好方式 16:522020/03/27 政治 吳斯懷正版臉書開張 竟秒遭網軍出征 09:082020/03/28 政治 臉書找打工淪替死鬼 去年查獲602名少年車手 16:232020/03/28 社會 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ 10:002020/03/29 政治 吳斯懷臉書有「藍勾勾」 網紅議員氣炸 08:002020/03/29 政治 清晨下雨…韓國瑜馬上關心淹水 網嘆：高雄人不會感謝的 11:482020/03/29 政治 金門臉書防疫宣導 5鄉鎮接力瘋傳「潮」姿勢 17:062020/03/30 生活 金門潮姿勢防疫 5鄉鎮接力 04:102020/03/31 地方新聞 超市掃貨被罵「囤貨婊」 善心女發文訴苦：希望大家善待彼此 08:562020/03/31 國際 社會熱門新聞 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 張綱維偷返公司搬救命錢 員工堵人爆衝突 - 社會 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 名醫偷吃3女病逝 妻遺物見「啪啪片」崩潰 - 社會 最高法院分案疑雲院長鄭玉山恐下台 庭長吳燦將升任 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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