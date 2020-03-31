校長李昭嫻分發師生一起DIY完成的「防疫暖心包」，內含「口罩暫存收納夾、口罩、簡易額溫卡」等12項實用防疫物資。（陳世宗攝）

善水國中小慶祝兒童節，一系列精采愛樂社及音樂萬花筒開幕表演活動，改在戶外保持距離遠距表演。（陳世宗攝）

全國首創「中介教育」實驗學校的台中市立善水國民中小學，慶祝兒童節特舉辦廣達設計成果展演與防疫大作戰等活動；因應新冠肺炎疫情，活動改採校內且分艙分流方式進行；校長李昭嫻說，活動在安全、防疫及歡樂氣氛中，度過知性務實且饒富意義的兒童佳節。

善水國中小兒童節活動，僅邀請指導補助及贈送單位財團法人廣達文教基金會科創處廖靜如處長、南投縣光華國小吳青陵老師、美仁里長陳建良、在地草湳里長林槐庭、緊臨學校好鄰龍安宮王先知主委及草湳社區發展協會黃耀原理事長與會，分階段歡樂慶祝。

李昭嫻指出，一系列精采的愛樂社及音樂萬花筒開幕表演活動，改在戶外保持距離遠距表演，同時分批分流移至不同室內展場，欣賞長青快樂學堂及善水國中小學生「老少共學」與「技藝課程」成果，加以此次的設計學習計畫主題為「Ｌ∞」（愛無限大）-帶領校內同仁一起成長學習，讓學生可以有不同以往的教室風景，成為課堂的主人。

藉由鏡頭觀察本地人口老化現象，整合學校、社區資源，攜手打造家鄉青銀世代生活美學，透過陶藝、木工、家政等特色課程，融入人文、環境與食農等教育，打造共生、共學、共創之特色，世代交融與轉化，創造青銀共活的契機；讓學生了解老化並不是種危機，而是豐富彼此生命連結的開始，更是肩負起傳承與延續的重要使命。

「慶祝兒童節與防疫大作戰」活動，首先由美仁里陳建良里長致贈每位教職員生額溫卡，叮嚀孩子珍惜資源，成為有用的人；接著由校長李昭嫻分發師生一起DIY完成的「防疫暖心包」，內含「口罩暫存收納夾、口罩、簡易額溫卡、濕紙巾、袖珍面紙、乾洗手噴霧、肥皂、營養餅乾、保久乳、文具、環保餐具及束口袋」等12項實用防疫物資。

因應疫情影響移至戶外，且皆由代表領取，充分展現學校與社區是共生共學共創的生命共同體；接著展開1至3月的慶生會活動，也改分發至各班享用，學生非常開心分享蛋糕的喜悅，歡慶生日即兒童節。

(中時 )