全球第一大PCB廠—臻鼎-KY(4958)2019年稅後盈餘為86.85億元，年成長2.81%，創下歷年新高，每股盈餘為9.93元，儘管全球新冠肺炎疫情持續延燒，臻鼎-KY認為，只要全球疫情能控制，還是力拚今年業績比去年好，美系外資雖然認為臻鼎-KY短線可望反彈，但仍須關注需求問題，重申「中立」評等。

臻鼎-KY因產品線涵蓋軟板、硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，可提供客戶一站式購足服務，且蘋果、華為、Google、亞馬遜、微軟及FB等全球一流客戶均是臻鼎-KY(鵬鼎)客戶，讓臻鼎-KY全球PCB龍頭寶座愈坐愈穩，2019年第4季合併營收約419.73億元，單季合併毛利率為27%，營業淨利率為17%，稅後盈餘為51.94億元(歸屬母公司淨利約36.8億元)，單季稅後淨利率為12%；累計2019年合併營收約1200.68億元，創下歷年新高，營業毛利為272.22億元，合併毛利率為22.67%，年增0.57個百分點，稅後盈餘為124.02億元，歸屬母公司淨利約86.85億元，年成長2.81%，每股盈餘為9.93元。

臻鼎-KY日前宣布以普通股0.2股換先豐通訊1股，取得先豐100%股權，本案暫訂109年11月11日為股份轉換基準日，股份轉換後，先豐將成為臻鼎-KY持股100%子公司，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，先豐長期專注高速數位運算、高頻微波、高散熱電路板、IC載板相關技術研發，產品主要應用在車用、資料運算儲存及通訊服務等領域，目前全球車用雷達板有一半年客戶在先豐手上，不過，雖然先豐有好的團隊，卻因產能規模較小，常常無法接到大訂單，臻鼎-KY在製造、管理及財務可以協助先豐，且臻鼎-KY沒有台灣廠區，兩家公司合併，可望充份發揮綜效，達成臻鼎-KY提供客戶一站式購足服務目標，有助公司打世界盃。

臻鼎-KY前2月合併營收為92.54億元，年減23.59%，隨著大陸新冠肺炎疫情獲得控制，臻鼎-KY大陸三大廠區復工腳步也加快，整體生產及出貨已近正常。

沈慶芳表示，今年成長動能主要來自於軟板、類載板及車用板等新產品，其中類載板全球市佔率已達20%，約佔公司營收6%，預估今年出貨可望持續攀升，車用板亦可望較去年成長，目前訂單看起來沒問題，怕的是因新冠肺炎疫情人員管制影響終端消費，以及可能引發的失業率及通貨緊縮問題，若疫情控制得宜，公司目標還是今年業績能夠比去年好。

美系外資在臻鼎-KY公布2019年財報後出具最新報告指出，MPI和LCP是5G關鍵成長動能，預估與天線相關的業務將在2020年貢獻臻鼎-KY約10%以上收入，雖然臻鼎-KY努力拓展汽車及其他非消費類電子產品業務，但我們認為，相關產品貢獻還需要時間，雖然臻鼎-KY短線可望反彈，但仍須關注需求問題 重申「中立」評等，目標價為110元。

(時報資訊)