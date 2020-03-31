歐美各國紛紛延長封城的時間，民生囤貨概念又起，食品族群中的味全(1201)挾著去年獲利創9年新高，股價直衝漲停、聯華(1229)鎖在漲停板37.25元，佳格(1227)緊跟在後，漲幅逾8%，大成(1210)及統一(1216)等漲幅都在3%以上，帶動食品指數勁揚逾4%，成為盤面上強勢的人氣焦點。

味全2019年稅後淨利約13.5億元，年增86.26％，EPS 2.67元，創9年新高，董事會決議配發1.3339元現金股利，也創新高。今日開高後，多頭急攻漲停板19.95元，至10:50，買單有1330餘張搶著要買進。

聯華積極搶攻麵粉市場，日前宣布和鼎泰豐指定麵粉廠僑泰興簽訂合作意向書，法人看好，未來聯華麵粉事業營運將再添新活水，帶動業績成長。今日股價跳空漲停37.25元開出，多頭緊鎖在漲停板，至10:50，買單超過2800張等著想要買進。

(時報資訊)