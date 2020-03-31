ViewSonic與素有「薩克斯風王子」之稱的策展人高培華攜手合作，在阿里山舉辦的「森林星空穹頂國際藝術生活節」中，運用ViewSonic雷射投影技術，打造亞洲第一個360度全穹頂森林星空，全天候播放「森林守護者86400」等多支影片。觀展者可以在直徑10米的球體空間，感受影片中因風飛舞的葉子、快速奔跑的動物，彷彿置身滿覆星空的森林之中。藉由每場次約40分鐘的影音饗宴，為民眾提供沉浸式部落生活體驗。 策展人暨川彙團隊創辦人高培華表示，藉由ViewSonic的雷射投影技術，突破打造360度超大球型影音播放量體的難度，帶來前衛的360度穹頂沈浸式森林體驗，吸引更多人們走進阿里山。同時，也讓部落孩童們對自己生長的地方更有認同感，再將這份情感轉換為回鄉的動力，為地方創造開啟全新的展望。

ViewSonic 台灣總經理黃金得表示，ViewSonic一直致力於提供完整的藝術科技解決方案，並且積極攜手藝術家和創作者，協助跨越各種視覺呈現門檻。我們很高興此次與川彙團隊合作，打造亞太區第一個360度全穹頂森林星空，運用ViewSonic投影解決方案，讓「科技＋藝術」的巧妙結合為部落點燃欣欣向榮之火。

這場展覽的大型球形穹頂是由ViewSonic提供的5台LS860WU雷射短焦投影機無縫拼接而成，透過與國際各地的投影創作藝術家和電影製片人合作，投射出他們以360全穹頂概念所創作的最新作品。當「森林守護者86400」投影在360度的穹頂中，透過5000流明高亮度、3,000,000:1 的超高對比度，即使最細微的顏色陰影也能加以強化，讓觀賞者彷彿身歷其境，著看著獵人帶著一把刀、一把米、一把鹽，在森林獵場與大自然奮戰。

由於LS860WU採用的新一代雷射光源技術，可提供全天候連續操作，滿足全天不間斷播放86,400秒的展覽需求。 「森林守護者86400」是由國際知名數位創作藝術家羅睿格（Alejandro Rodriguez）所創作。Alejandro Rodriguez也是此次影展的合作夥伴，並與程序員Guillermo Deffis一起創造了360圓頂技術創作。此外，他也走進鄒族來吉國小，與17位全校學生拍攝製作了「peispak’i ta 」，這是國內首度國小學生參與拍攝製作的360°影片作品。

(工商 )