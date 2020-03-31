台南市麻豆新樓醫院旁的惠光公司，贈送醫護60盒濾掛式咖啡。（台南市麻豆新樓醫院提供／劉秀芬台南傳真）

為防堵新冠肺炎，醫護人員堅守第一線抗疫的崗位，全台感謝防疫人員的暖流一直延續，位於台南市麻豆新樓醫院旁的惠光公司，董事長陳冠華親自到院贈送60盒濾掛式咖啡，與麻豆新樓醫院連成一線同心抗疫，展現好鄰居珍貴情誼。

麻豆新樓醫院由護理部部長許靖岱回贈感謝狀，感謝惠光公司溫暖麻豆新樓醫院全體醫護人員的心，有個好厝邊，真好。

陳冠華表示，公司與麻豆新樓醫院為多年好鄰居，最近正值防疫期間，醫護人員在前線抗疫很辛苦，因此贈送自家旗下的濾掛式咖啡慰勞醫護人員的辛勞。

此次惠光贈送的咖啡有4種不同風味，分別為哥倫比亞、迦佑曼特寧、蘭德卡魯瓦、耶加雪菲，盒子上還貼上加油字卡，「敬愛的醫護人員們：防疫期間辛苦大家，因為有您們，台灣會更好，謝謝您們。」

除了惠光，麻豆新樓醫院近來也收到來自外界的加油打氣，有不願曝光民眾贈送牛軋糖、麻豆迷客夏送200杯飲料、敏惠醫護管理專科學校與校友楊智凱送護手霜，讓醫護人員覺得很感動。

(中時 )