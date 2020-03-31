新冠肺炎持續蔓延，以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的助理確診為陽性，目前尚不清楚70歲的納坦雅胡是否曾暴露感染風險中，從30日起納坦雅胡及親信助理們已進行居家隔離。

據《路透》報導，官員宣布這名助理確診時表示，「我們將照衛生部的指示採取行動」，也對以色列媒體提到目前確診助理狀況良好。

確診助理上周曾出席國會會議，當時總理納坦雅胡及其他在野黨國會議員都在場，目前都已進行居家隔離。而自主隔離這幾天，納坦雅胡聽從相關醫療建議，並同時透過視訊舉行大多數的會議，以維持該國防疫進度。

以色列衛生部措施，任何被認為曾近距離接觸過感染者的人，以色列衛生部通常要求14天自我隔離，並接受病毒篩檢。納坦雅胡曾在3月15日做病毒篩檢，當時結果為陰性，預計31日會再進行檢測。

以色列目前確診人數4247例，死亡人數15人，衛生部認為，未來確診病例可能持續攀升。

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(中時電子報)