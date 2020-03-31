空軍士官蔡學良2008年慘死靶場，軍方指稱他是含65K2槍自戕，其母親尤瑞敏不願相信似是而非的驗屍報告，12年來不斷奔走想找出真相，終於在去年獲得蔡英文總統首肯，「法醫權威」李俊億得以進入205兵工廠實彈測試，最終證明蔡學良的死並非65步槍所致，全案則依殺人罪嫌重啟偵查。

尤瑞敏回憶，自己曾跪在空軍司令部門口陳情，並找上多名立委幫忙，時任空軍司令雷玉其曾向她下跪，致歉沒有把孩子照顧好，但即使鐵證如山，軍方仍不肯正式面對所犯的錯誤，多次在媒體上承諾會提供場地以實彈射擊，但開過無數次協調會仍沒有共識，2012年底，尤瑞敏提出國家賠償訴訟。

提出國賠並非是為了錢，而是希望請求法院同意進行實彈測試以蒐證，但此提議不被採納，一審判決遭駁回，直至2013年7月，陸軍義務役士官洪仲丘遭不當體罰死亡，大眾開始關心迷彩服下的黑幕，蔡學良案才出現轉機。

在2013年7月發生洪仲丘案後，大眾開始關心「國防布」後的黑幕，蔡學良案才有轉機。（圖／報系資料照）

隔年5月，尤瑞敏到國防部前靜坐4天，她絕食抗議，一度因血糖過低而送醫，洪仲丘舅舅胡世和、當時台北市長參選人柯文哲也到場關心，在社會輿論下，高等法院在2015年4月做出二審判決，認定蔡學良是死於槍枝走火，歸咎於意外身亡，國防部應判賠家屬148萬元。

但再多的錢也換不回自己開腸頗肚生下的孩子，尤瑞敏堅信在實彈射擊後，真相就會浮出檯面，終於在去年，她趁著蔡英文總統到雲林助選時，當面申冤講述案情，蔡英文則點頭應允尤瑞敏的請求，最終在205兵工廠，由法務部前法醫研究所所長、現任台大醫學院法醫研究所教授完成鑑定報告。

國防部發言人史順文表示，本次模擬測試是依家屬所請託，委由李俊億教授進行步槍模擬測試實驗，國防部尊重本次模擬測試結論，家屬現已聲請民事再審與刑事重啟偵查，由台東地檢署分案偵辦中，國防部將全力配合司法機關偵辦，並提供相關卷證資料，如有違法事實也絕不袒護。

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(中時電子報)