在我的心中，一直有一場永遠開不成的記者會！

阿帕契打卡風波讓我瞬間成為全民公敵，長達數個月之久，各大媒體連番批鬥式的負面報導，讓我連走在路上都會被人指指點點……每一篇報導不管是子虛烏有的捏造，或是不符事實的誇大，接二連三地被起底，讓事情變得越來越失真。

甚至到現在，維基百科上都還記載李蒨蓉是在香港出生，哈哈，真是讓人哭笑不得！可見得謠言就是這樣開始的！

如今其實也沒有什麼好再講了！唯獨讓我最深感抱歉的，就是被牽連的家人們，爸爸被說成黑道，媽媽被說成酒家女，搞得我家好像在演八點檔連戲劇。爸爸遠在美國就算了，人在台灣的媽媽怎麼想都氣不過，還叫我一定要去提告，不然就是開一場記者會澄清，捍衛家人的清白！

當時也有談話性節目重金邀請我，希望我上節目一次把事情說清楚、講明白，不瞞大家說，我一度很心動，因為心中裝著太多的心酸跟委屈，當然想公開澄清事情不完全是大家所想的那樣。

但經過禱告尋求，上帝要我保持靜默。後來想想也對，就算還原當時的情況又如何？事情就是已經發生了，不適合脫口而出說的話，我也說了，這些都是無法更改的事實，多作解釋搞不好只會讓人誤解、越描越黑，結果對我未必有利。

更何況，人生是一場不斷往前奔跑的旅程，若是一直回頭看，反而只會更容易跌倒！於是我選擇咬著牙硬撐，然後一忍就是三年、四年、五年過去，直到了現在。

隨著時間的淡化，阿帕契事件所引發的風風雨雨，多數的民眾已逐漸淡忘，連我自己的記憶也開始變得模糊……咦？是我提早老年癡呆了嗎？哈哈，當然不是！我不僅有時間當最好的醫生，也因為有一位神用祂無限的愛，帶我走過這一切的風雨，才能幫助我向過去告別。

後來，每當有同樣身為公眾人物的朋友，遭媒體偷拍和不實報導，抑或是跟誰槓上引發口水戰，第一時間氣不過說要提告時，身為過來人的我都會奉勸他們，委託律師按鈴提告要花錢，面對媒體又是二度傷害，何必呢？

更何況我們都很清楚，提告，表面上是想伸張正義、討回公道，但說穿了還是自己吞不下這口氣，若是意氣之爭，冤冤相報何時了？

事實也證明，很多的爭議都只是一時。新聞今天大肆報導的內容，到了明天，關注的又是另外一件事；網友酸民今天集體謾罵的人，過了一陣子，就被遺忘他是誰。說得更直白一點，無論今天的報紙再夯，明天頂多也只是被拿來包便當。

前段時間，某位藝人婚外情事件曝光，事件女主角神隱，臨時退掉綜藝大哥吳宗憲的節目通告。憲哥錄影前接受採訪，原想澄清沒有封殺那位女藝人，說著說著突然話題一轉，重提當年阿帕契事件，他是藝能界唯一挺我的藝人。

這條新聞播出時，我並沒有看到，是晚上兒子回家跑來問我：「馬麻，你認識憲哥嗎？」看完新聞報導的影片，我才知道發生了什麼事。

當晚，我在自己的臉書寫下對憲哥的感謝，更是有感而發地分享說：「沉潛需要時間，自我檢討是一段心靈探索的旅程，得多於失……」，結論是「公道不值錢，人活得自在更實在！」。

有時候事情忍一忍不就過了嗎？給時間一點時間！記住，人生是一段不斷前進的旅程，過程中不會都是順暢平坦的大道，偶爾也會有崎嶇，我們無法主導環境，卻可以決定心境，選擇讓自己活得更自在！

或許某件事情毫無轉圜的餘地；也許某個人你怎麼樣都改變不了，倒不如轉變自我的思維，改變自己的眼光，更快！

(本文摘錄 李蒨蓉《美麗心覺醒》/時報出版提供)

李蒨蓉《美麗心覺醒》/時報出版提供

(中時電子報)