「還榮」國際公司負責人李蓮芝藉招攬投資美國礦業公司，保證還本，年息高達18％，堪稱是「民間版的18趴」，自2006年起至2017年間吸金逾11億元，台北地檢署31日依違反《銀行法》起訴李女。至於還榮公司多名涉案員工，檢方另案偵辦中。

檢調調查，還榮公司負責人李蓮芝，明知美國礦業公司Minerals Mining Corporation 股票（MMC ）屬外國公司股票，依據《證券交易法》規定，屬於主管機關行政院金管會核定之有價證券，但李蓮芝未經金管會許可，自2006年起即涉嫌居間、代理招攬投資業務。

李女為取信投資人，並與投資人簽署「借款協議書」，強調「保證還本」，年息18％，自2006年至2017年，吸金逾11億元，受害人數初估超過上百人。

本月23日，台北地檢署指揮調查局台北市調查處搜索李女辦公室及住處等7處地點，並約談李女及張姓、牟姓2名員工到案，訊後諭令李女3人各交保50萬、30萬元、20萬元，並限制出境、出海，但因3人均籌不出保證金，改無保請回。

(中時 )