太平分局網路巡邏發現2位網友PO文在臉書社團散布未經查證疫情假消息。（太平分局提供／台中馮惠宜傳真）

隨著國內新冠肺炎確診人數爆增，社群網路及通訊軟體假訊息激增，很多訊息未經查證就被隨意轉傳，太平分局網路巡邏發現2位網友PO文指「土耳其團15人中有13人確診，包含一名太平區警察…」太平警方火速找到發文的60歲婦以及50多歲男，兩人雖供稱是出於提醒之意，不知道會觸法，警方也在訊後將兩人函送偵辦；由於愚人節將至警方也呼籲，今年千萬不要傳疫情假消息開玩笑。

日前就有網友透過社群軟體PO文：「土耳其團15人中有13人確診，是OO國中家長的旅遊團，其中一名還是太平區的警察…。也有市OO高中的家長。這表示台中市的居家隔離者也更多了…」的不實訊息，太平警分局網路巡邏發現後立即展開調查，查出2位網友PO文，立即傳喚兩人到案，兩人雖是出於善意，得知此舉觸法還可以被罰300萬元，懊悔不已。

依據傳染病防治法第63條及嚴重特殊除染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，最高可處新台幣300萬元罰金。警方在此呼籲民眾防疫期間民眾應審慎了解各項訊息來源並加以查證真偽，切勿轉傳未經查證或不實的防疫訊息，誤踩防疫紅線，警方必將散播不實訊息而造成社會恐慌者繩之以法，依法究辦。

(中時 )