西甲足球巨星梅西(Lionel Messi)與隊友同意減薪70%，以幫助巴塞隆納度過難關。梅西本周發出聲明，「我們本來就願意減薪，因為我們明白這是一個罕見的情況，而且我們希望球團員工仍能領取全薪。」

巴薩高層很早就提出要減薪，光是男足隊員的薪資就占了年度預算的一半。球員起初也同意減薪，只是無法接受7成的降幅。如今西班牙感染新冠肺炎人數已經達到8.7萬人(全球第3)，超過7700人死亡(全球第2)。包括足球隊、籃球隊在內，巴薩所屬的其他職業球隊也一併減薪。

梅西是世界收入最高的足球員，年薪9000萬美元(不含稅金)，這次的減薪他預估損失5000萬美元(約台幣15億)，超過他幾年前因逃稅被西國政府罰款的3290萬歐元。但梅西的代言費可以照拿，所以他依然是與C羅(Cristiano Ronaldo)、內馬(Neymar)並列的最富有足球員。

《富比世》估算巴薩市值40億美元，是足壇僅次於皇馬的豪門，但他們不是大財團，長時間的停賽仍足以拖垮他們。

(中時電子報)