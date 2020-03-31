新冠肺炎疫情延燒，除了國人減少外食機率，消費意願降低，世界各國也因需求減少，導致魚貨外銷量銳減，「內外交迫」造成魚價崩跌，重創漁民生計。全台各漁會因此召開全國漁會代表大會，針對漁業相關困境提出討論，希望政府協助紓困。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，這波疫情不知伊於胡底，漁民面臨挑戰愈來愈嚴峻，目前政府紓困方法對漁民並無實質助益，因此與蘇澳區漁會理事長蔡源龍共同提出5點建言，希望能促使漁業永續，度過疫情。

現行《就業服務法》規定聘雇外籍船員「就業安定費」每人每月1900元，每艘漁船僱用外籍船員少則2、3名，多則10至15名，若平均以每艘5名計，每月僱主就要負擔9500元，每年4萬7500元。為了減輕漁民負擔，建議政府減免一年的就業安定費。

為了配合政府防疫政策，目前大陸船員無法入境，外籍船員來台也要居家檢疫14天，導致船員人數不足，無法作業，有的漁船因此只能停滯在港裡。因疫情解禁尚未明朗，恐影響休漁獎勵申請資格，請政府放寬申辦資格，以維護漁民權益。

即使魚貨價格不佳，但漁民為了生計仍需出港作業，為了降低漁民作業成本，減輕漁民生活壓力，希望爭取提高漁業動力用油優惠補貼至28％。另外漁業紓困基金，也希望按漁船、漁筏噸位數發放，以符合實質補貼。

受創最深的鮪魚船，因外銷市場萎縮且出口運費上揚，鮪魚價格已崩跌，如今鮪魚汛期將至，希望政府針對捕撈鮪魚漁船，另研擬相關補助措施。

東港區漁會總幹事林漢丑說，這波疫情對漁業影響真的太大，除了魚貨價格暴跌外，外籍漁工減少導致無法出港更是問題。東港外籍漁工以印尼籍為主，有些漁工過年前回國後就沒辦法返台，返台還得居家檢疫14天，非常麻煩，致使有的漁船缺工達一半以上，又無新血可補替，讓僱主只能乾著急。

(中時 )