走過冬季，春神徐徐吹著和暖春風，也吹醒了枝頭上粉紅、桃紅鮮豔嬌小的春櫻。春天來了，太陽露臉了，鳥語花香、大地復甦，連冬眠的動物們也準備起身，動動窩了一整個冬季的懶骨頭，那你呢？春神來了，你醒了嗎？

俗話說：「春睏秋乏夏打盹」，春暖花開的季節看似讓人精神百倍，實際上卻不然，許多人在春天來臨之際竟會犯睏，讓人昏昏欲睡，這到底是怎麼一回事呢？是生病了嗎？

台灣基層中醫師協會名譽理事長陳潮宗表示，春睏不是病，而是身體受到自然氣候的影響，產生的一種暫時性生理現象，為了人體因應季節轉換而自然發生的調節反應，因多在春天時節發生，所以才稱為「春睏」。

熱漲冷縮的現象同樣會發生在人體，寒凍的冬季會使得血管、皮脂腺等組織收縮，以維持體溫的恆定；但到了春天，氣溫回暖，原本閉縮的毛細孔、汗腺、血管等一一舒張，大大促進了早先低迷的血液循環與新陳代謝，導致身體需要消耗許多氧氣來因應身體的復甦，因此，大腦的供氧量減少了，就容易讓人感到困倦、思睡，似乎怎麼睡都睡不夠，賴床的比率大幅增加。

一般來說，春睏比較常出現的症狀，包括困倦、疲乏、精神難以集中、頭昏欲睡等，人體陽氣不足容易受到濕氣侵襲，而春天的濕氣比較旺盛，因此可能發生疲倦的現象。若是脾虛體質的人，還會因為運化水液的功能較差而出現易睏嗜睡、精神難以集中、疲倦乏力，甚至會發生腸胃問題，若影響到肝的疏泄，也有可能造成情緒低落或異常的症狀。

臨床上以喜歡進食生冷食物、飲料或嗜吃大魚大肉、重口味的人為春睏的好發族群，另外像是久坐不動、運動量少、缺乏休息的人，會降低脾胃功能運行能力；嬰幼兒臟腑嬌嫩、形氣未充，脾的運化功能尚未完備；老年人、長期患病者脾胃虛弱，都是較容易出現春睏症狀的人。

每個人應該都曾經有過睡不飽的經驗，尤其是長假之後的上班日、上學日，要不賴床真的要有很大的毅力。大部分的人起床後，會來杯咖啡或是茶飲，吃份美味的早餐，可能就能夠上緊發條，應付一整天繁忙的工作與課業；但如果你連日來都呈現精神不濟、出現嚴重的疲倦感，即便睡了再久，都有犯睏的感覺，這樣的情形可能就不是春睏，而是其他隱含疾病的警訊了，如貧血、甲狀腺機能低下症、肝臟疾病等。

要預防春睏來擾，建議從飲食著手，春季飲食應該以清淡、新鮮和易消化的食物為主，最好選擇當季的新鮮蔬果，並減少油膩、厚重的肥肉、油炸品，以利腸道的消化吸收。在飲食時，可適量食用蔥、薑、蒜等辛溫食物，以藉由此類食物的祛濕、避穢濁等效用，來達到促進血液循環、興奮大腦中樞的作用。

陳潮宗提醒，春睏的嗜睡感通常較為輕微，若有嚴重疲倦感或疲勞症狀加重，都應該及時尋求專業醫師診斷及治療，以免小病變大病，延誤了就醫時機。

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(中時電子報)