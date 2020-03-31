立法院內政委員會明天排定審查《國土計畫法》部分條文修正草案，包括民眾黨、時代力量、民進黨等黨團都提出草案版本，對於爭議的第15條文，授權行政院核定重大建設得隨時討論修改部分，民進黨團做出讓步，各朝野黨團也有共識優先處理國土計畫公布實施期限延長。民眾黨立委張其祿、蔡壁如今舉行記者會再次呼籲行政院立即撤案，並於逐條審查前先召開公聽會討論政府執行力。

行政院2月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，其中政院版草案將行政院核定重大建設得隨時討論修改，以及主管機關另訂合適施行日期，被質疑是空白授權，民眾黨立委蔡壁如在臉書痛批「趁著疫情偷渡法案」，引發朝野黨團及民間團體關注。

立院除國民黨團外，民進黨、民眾黨、時代力量黨團近期都提出各黨團版本，皆聚焦在第45條授權主管機關延長公布期限，縣市國土計畫部分民眾黨、民進黨都主張延長1年，時代力量希望按照原計畫期限公告，但可延長1年；全國功能分區圖，民眾黨、時代力量主張維持2年內公告，民進黨則是希望延長到4年內。

蔡壁如說，回顧這一個多月行政院想要用無法如期完成當藉口，藉由延長施行期限，趁機授權行政院核定重大建設得隨時檢改修正，但盤點後發現苗栗縣、花蓮縣、台中市、台南市、高雄市等縣市已提出國土計畫，不少縣市更是因為輿論壓力趕交作業，顯然時程是否拖延取決地方政府態度，民眾黨主張維持原訂期限內公告，若作業不及得延長1年做為緩衝。

張其祿說，行政院版本是開後門，把《國土計畫法》修成惡法，樂見民進黨團順從民意提出修正版本，不是政院版照單全收。張其祿重申，我們容許地方作業不及延長期限的彈性，但絕對不是空白授權，至於延長期限朝野黨團可以溝通。

受到外界關注的《國土計畫法》部分條文修正草案，內政委員會明天排定審查行政院、民眾黨、時力等版本，僅進行詢答。民眾黨團認為，在進入逐條審查的修法程序之前，一定要先召開公聽會廣納民意，共同監督和檢視政府的執行力。

(中時 )