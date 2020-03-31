疫情緊繃，中視新聞節目《2020庶民大頭家》每集邀請各界超強重量級來賓分析最新疫情狀況，收視明顯飆升，主持人哈遠儀的專業形象，更深受觀眾肯定。中視新聞考量民眾對於疫情掌握的高度需求，節目自4月1日起，於下午4點在中視新聞台改為Live播出。

這段時期各台對於疫情新聞都極度關注，中視《2020庶民大頭家》更是切中時事深入探討，並以理性為出發，點出潛藏的危機，而每集的各界重量級來賓名單就是關鍵，像是公衛權威楊志良、葉金川等，以豐富經驗提出防疫漏洞，重量級立委則從政策面、疫情監控等角度犀利剖析，還有資深名嘴，反饋各界對於疫情的最直接心聲，製作單位為了超前部署，提早半個月先預約來賓通告。鑒於新冠肺炎已是全球性話題，節目因應調整為Live播出，就是希望更即時、更快速、更清楚地呈現疫情資訊。

《2020庶民大頭家》邀請各界專家。（中視提供）

製作團隊同樣繃緊神經，為了節目製播，隨時留意防疫中心即時訊息，並監看各台，作足功課，搭配中視當家主播哈遠儀親自上陣，有著深厚的新聞播報及選戰報導經歷，哈遠儀對新聞議題有著高度敏銳度，在周間下午4點live主持，與庶民一起掌握疫情。

(中時 )