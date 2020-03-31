東京奧運受到新冠肺炎疫情衝擊，確定延至明年7月23日開幕，而世界棒壘球協會（WBSC）也在IG貼文傳達奧運延期的資訊，其中有眼尖的網友發現，貼文中的照片竟然是使用中華隊國手陳俊秀的比讚照！

據《日刊體育》報導，國際奧會（IOC）、東奧組委會、東京都政府及日本政府昨（30日）進行四方會談，確定將東京奧運延期至明年7月23日開幕、8月8日閉幕。

世界棒總隨後也在IG分享這項消息，而當中最大的亮點，就是貼文使用是中華隊國手陳俊秀身披國家隊白色戰袍、右手舉起比出讚的照片，讓台灣網友紛紛暴動，湧入留言區高喊「台灣NO.1」。

IG也轉述世界棒總主席法卡利（Riccardo Fraccari）的聲明，表示棒、壘球將會做好準備！

奧運棒球賽將由6個國家能獲得參賽資格，包含主辦國日本、去年12強拿到亞太區資格的南韓、美洲區資格的墨西哥以及歐非區冠軍以色列，至於剩下2支球隊將在美洲區資格賽、6搶1資格賽各取一隊參賽，但由於2項賽事受到疫情影響延期，幾時開打仍是未知數。

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(中時電子報)