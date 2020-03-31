空軍士官蔡學良2008年慘死靶場，軍醫當時依照現場「遺書」和目擊者說法，認定他是含步槍自戕，但「法醫權威」李俊億透過實彈測試，發現蔡學良身上的傷口並非步槍造成，揹了殺人黑鍋12年的65k2步槍，終於等到檢方重啟調查找回清白的一天。

據了解，軍方在案發後不願提供任何資料，為了找出兒子的死因，國中畢業的尤瑞敏學用網路，咬牙唸起法律和槍彈書籍，向美國專家請教六五步槍的實驗，並找上法醫高大成和羅秀雄，每個環節都讓她想到兒子倒臥血泊的慘況，眼淚流了又乾、乾了又流，最終確認蔡學良非輕生，致命傷口更非步槍造成。

此說法也獲得台大法醫研究所教授李俊億證實，李俊億曾是法務部法醫研究所的所長，是公認的「法醫權威」，他去年底到205兵工廠進行實彈射擊，並於今年1月完成鑑定報告，讓這起冤案得以露出曙光。

軍方咬定蔡學良含槍自戕，其虎口上卻沒有射擊時，會產生的瓣狀火焰燒灼痕。（圖／宋岱融攝）

根據李俊億今年的報告，「T65K2步槍射擊時，會產生火焰與高溫燃氣，在近距離射擊之射入口與周圍皮膚，與握槍的手上會產生瓣狀火焰燒灼痕」。鑑識結果顯示，蔡學良臉上的槍傷與雙手皆沒有類似傷痕，因此認定「蔡學良所受槍傷，可排除係因國造65K2步槍及子彈所致」。

李俊億的評估報告，足以證實奪走蔡學良性命的，並非軍方12年來指稱的步槍，他也早在6年前就懷疑，蔡學良的死是因手槍抵住上排牙齦所致，尤瑞敏則提出殺人罪訴訟。

尤瑞敏說，兒子意外現場共有15人，且除了65K2步槍外，只有高姓連長握有「手槍」，她現已對高男提告殺人，台東地檢署也同意重啟偵查。

國防部發言人史順文表示，本次模擬測試是依家屬所請託，委由李俊億教授進行步槍模擬測試實驗，國防部尊重本次模擬測試結論，家屬現已聲請民事再審與刑事重啟偵查，由台東地檢署分案偵辦中，國防部將全力配合司法機關偵辦，並提供相關卷證資料，如有違法事實也絕不袒護。

當時的嚴姓法醫依現場遺書和目擊者說法，認為蔡學良是因「思想黑暗」，用65步槍自殺。（圖／宋岱融攝）

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(中時電子報)