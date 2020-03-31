台灣捕撈的鮪魚約有8成都外銷，其中日本是最大市場，日本在這波疫情中受創頗深，連東京奧運都得延期，影響鮪魚出口，只能轉內銷，卻因市場不夠大而滯銷。琉球區漁會總幹事蔡寶興說，這波疫情幾乎使各類魚貨價格跌了1／3至腰斬。

包括鮪魚、旗魚、鯊魚等各種魚貨價格均下跌，以東港漁市場28日與去年同期價格相比，黃鰭鮪從每公斤223元跌至143元，大眼鮪107元跌至53元，黑皮旗157元跌至92元，白皮旗116元跌至30元，魚傘旗170元跌至74元，水鯊24元跌至18元，石喬80元跌至43元，整體魚貨交易價格由97元腰斬至50元。

蔡寶興說，其中高單價的鮪魚價格崩跌，漁民受創更深，以往外銷日本的貨因日方需求大減，現全都回銷國內，卻因國人也減少觀光及到餐廳用餐，魚貨滯銷一直囤貨，現在連冷凍倉庫都不夠，鮪魚汛期將至，情況只會更糟糕。

東港區漁會總幹事林漢丑說，魚貨外銷的航空費用也大漲一倍，漁民根本無法負擔。接下來東港的黑鮪魚文化季將登場，若疫情再不減緩，恐怕除了第一鮪大大失色，東港的漁民及餐廳也會欲哭無淚。

蔡寶興說，現在世界各國都有疫情，外籍漁工因防疫等問題無法出國，造成漁民無法作業，因此建議政府推出相關漁業補助紓困外，也可利用這個機會進行「強制性休漁」，除了減少漁民損失，也能趁機讓海洋生態喘口氣，恢復海洋資源。

(中時 )