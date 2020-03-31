LIVE/ 0331陳時中、侯友宜媒體聯訪

新冠肺炎疫情肆虐，台灣各地防疫拉警報，中央疫情指揮中心呼籲民眾應保持適當「社交距離」，而這一公尺的社交距離應如何實行，今日衛福部長陳時中受訪時做出進一步的說明

陳時中表示，這部分都要每個人慢慢的習慣，台灣人民的水準很高，對於這些規定都會遵守，而未來若是出現故意違反的狀況，再來進行舉發，會再做懲罰的標準。

(中時電子報)