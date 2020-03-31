影》1公尺社交距離怎麼抓？陳時中：台灣水準很高 人民會習慣 11:242020/03/31 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LIVE/ 0331陳時中、侯友宜媒體聯訪 新冠肺炎疫情肆虐，台灣各地防疫拉警報，中央疫情指揮中心呼籲民眾應保持適當「社交距離」，而這一公尺的社交距離應如何實行，今日衛福部長陳時中受訪時做出進一步的說明 陳時中表示，這部分都要每個人慢慢的習慣，台灣人民的水準很高，對於這些規定都會遵守，而未來若是出現故意違反的狀況，再來進行舉發，會再做懲罰的標準。 (中時電子報) #社交距離 #陳時中 #習慣 #台灣水準很高 也許您會感興趣 推薦閱讀 檢疫所非監獄 陳時中回應絕沒虧待人 01:152020/03/27 生活新聞 最新民調 陳時中滿意度創「空前新高」 08:012020/03/27 政治 口罩預購累計163萬人 陳時中：盡量買、存貨夠 14:382020/03/27 生活 奎寧傳缺貨、囤貨 陳時中：庫存太多就不出貨 14:492020/03/27 生活 廣東省全面採檢入境者 陳時中：台灣暫不跟進 15:012020/03/27 生活 企業聯贈「移動式檢查屏風」 陳時中大讚有保護 19:342020/03/27 生活 民調滿意度高達9成 陳時中竟這樣回應 21:352020/03/27 生活 陳時中口罩重複使用 柯要記者問有水準的題目 13:182020/03/28 政治 陳侯交談熱絡 陳柯零互動 04:102020/03/29 政治要聞 社交距離不用尺量 伸長手臂就能測出 12:322020/03/30 生活 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 觀光局主秘耍官威遭懲處 網點名：還漏了這個人 - 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 - 新聞 王浩宇疑酸郝柏村辭世 羅智強怒嗆：沒人性也該有限度 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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