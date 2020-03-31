楊姓男子假藉介紹到酒店上班為由，將女子接到他住處性侵，但楊男完事盥洗後，見女子衣衫不整，再度「性」起，向女子恫稱「不要逼我動手打人」後硬上，一夜性侵2次得逞。被害女子因身心受創，向台北地檢署申請犯罪被害補償，檢方審核後補償被害女子15萬元。

檢方調查，在酒店工作的楊男，2016年間認識被害女子後，即一再透過臉書傳訊表示將介紹她到其工作之酒店上班，被害人均婉拒。

2017年10月1日凌晨，楊再以要介紹到酒店上班為由，開車前往被害人工作地點接送她下班，楊即將被害人載往其住處附近，假意邀請對方上樓聊天，被害人不疑有他，答允到楊住處。

但楊一進屋，即將女子強拉至床上，不顧她掙扎反抗，強脫她衣褲性侵得逞，事畢楊及被害人先後進入廁所盥洗，楊盥洗後見女子衣衫不整，恫嚇她「不要逼我動手打人」，女子因心生畏懼，不敢反抗，遭楊逼口交、性侵得逞。

北檢依妨害性自主罪嫌起訴楊男後，被害人申請犯罪被害補償，被害人雖提出憂鬱症就診證明，但檢方認為無法證明與性侵有關，加上被害人明知楊欲介紹至酒店上班，仍單獨於深夜到楊住處，決定補償她15萬，將向楊男追償。

(中時 )