紡織高價股在經過這波疫情干擾後，股價排名也出現「大風吹」的調整。紡織股王仍由儒鴻(1476)擔綱，但股后異主改為冠星-KY(4439)，至於第三紡織高價股則由廣越(4438)勝出，原先的紡織股后聚陽掉到第四。

若以去年的獲利和配息來看，儒鴻2019年的EPS為15.68元，配現金股息11元；冠星-KY去年EPS為13.92元，配現金股息8元；廣越去年EPS為9.73元，配現金股息7.5元；聚陽去年EPS為8.66元，尚未公布配息。

儒鴻和聚陽今年都參與經濟部號召隔離衣生產計畫，未來將會布局醫療用成衣市場。儒鴻日前法說釋出，3、4月訂單將會延遲到5、6月出貨，雖然今年3、4月訂單會延遲，但單月營收表現與去年同期相比，將會是年成長格局。今年儒鴻擴大承接Target旗下品牌，從原先的1個品牌增加至4個品牌，預計5月開始出貨。儒鴻為滿足客戶訂單需求，除了在自有工廠積極去瓶頸提升15％產能，另外，委外發包能量也會同步擴大24條產線，預估今年成衣月均產能會增加200萬件。儒鴻已宣布在印尼建立新的紡纖供應鏈；儒鴻印尼新廠預期2021年中就可投產貢獻產值。

冠星-KY則是配合政策，啟動首次公開發行以來的庫藏股計畫，預計買回300張股票，占已發行股權的0.95%，預計買回價格為每股80元至210元之間，預計至2020年5月25日執行完畢。

(時報資訊)