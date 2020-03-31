南韓新冠肺炎新增確診病例數再度升高，韓國疾病管理本部周二宣布新冠狀病毒感染病例新增125人，較前一日的78人大幅增加，主要因群聚感染與境外移入病例持續升高。目前累計確診病例達9,786例。

南韓新冠肺炎死亡病例新增4人，累計死亡病例達162人。

在新增的125個病例中，60例發生在大邱，因一家醫院出現大規模院內感染。首都首爾市新增24例。

境外移入新增15例，累計達518例。為了加強防控境外移入病例，南韓將自周三起不分國籍，對所有入境者實施為期兩周的強制隔離措施。

(時報資訊)