2020年「台北國際自行車展」及「台北國際體育用品展」將首次嘗試3D虛擬展，並於5月上線進行為期一年的展示，展示產品包含台北國際自行車展創新設計獎(Taipei Cycle d&i awards)與台北國際體育用品展創新產品獎(TaiSPO All Star awards)得獎作品。透過VR 360度展示產品細節外，也可置入連結提供買主直接洽詢廠商，為全球買主及參觀者打造全新的觀展感受。

台北國際自行車展所設立的「Taipei Cycle d&i awards台北國際自行車展創新設計獎」今年邁入第8屆，此獎項已成為亞洲指標的自行車設計獎。今年共吸引全球12國近150件優秀產品參賽，並由來自德國、日本及台灣等地的7位專家，評選出40件獲獎作品，其中有7件頂尖作品獲金質獎與1件新創企業獎得獎作品。在今年的得獎作品中，可以觀察到更輕量化、重視個人騎乘體驗、異材質的整合、環保概念的應用，及結合科技物聯網的幾個重要發展趨勢。

台北國際體育用品展TaiSPO All Star awards創新產品獎評分項目包含創新、設計、品質、市場及環保等五個面向，今年共有9件得獎作品獲得卓越獎，包含高階健身器材、家用運動健康產品及戶外運動用品等。由得獎作品即可窺知，體育用品廠商更兼顧環保節能的產品開發，重視人性化服務技術以及雲端管理系統之連結運用。

兩展得獎作品中的共通點，為業者們開始嘗試導入綠色環保的材質及節能減碳的流程，另一共通點為智能科技及客製化服務持續影響產品設計，可預見未來數年，智慧穿戴等新興物聯網科技在運動裝備上的發展將是一大熱門。

(時報資訊)