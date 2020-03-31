鴻海（2317）2019年第四季及全年財報出爐，外資普遍認為營運符合預期，雖因新冠肺炎疫情影響，下修今明2年每股盈餘預期，目標價區間自92～118元下修至75～104元，但多維持既有評等。鴻海今（31）日表現淡定，開高後持穩盤上，最高上漲0.71％至70.5元。

鴻海董事會30日通過2019年財報，合併營收創5.34兆元新高，年增0.93％，但歸屬母公司稅後淨利1153.08億元，年減10.66％，為近6年低點，不過，受惠現金減資後股本減少，每股盈餘（EPS）8.32元，優於前年8.03元，創近3年高點。

鴻海2019年第四季合併營收登1.74兆元次高，季增25.45％、年減3.81％。歸屬母公司稅後淨利477.65億元，季增達55.77％、但年減23.72％，每股盈餘（EPS）3.45元，優於第三季2.21元、低於前年同期4.08元，雙創2013年以來近6年同期低點。

觀察獲利「三率」表現，鴻海去年第四季毛利率6.47％、營益率2.86％、淨利率2.74％，優於第三季6.01％、2.41％、2.21％，低於前年同期7％、3.55％、3.46％。不過，全年毛利率6.47％、營益率2.86％、淨利率2.16％，三者均創歷史新低。

歐系外資認為，鴻海去年第四季因營收規模衰退、產品組合轉弱，致使本業獲利低於預期，但受惠金融資產重估收益，整體獲利優於預期。預期鴻海首季營收季減67％、年減18％，符合季節性淡季預期，營運仍可維持小幅獲利，優於市場擔憂恐出現小幅虧損的憂慮。

歐系外資認為，在客戶需求帶動下，鴻海第二季營運可望出現顯著回升，但下半年需求則因新冠肺炎疫情致使不確定性上升，預期智慧手機將出現較大風險，但筆電、顯示器訂單能見度變高，維持「優於大盤」評等、目標價104元不變。

美系外資認為，鴻海去年第四季營運表現優於預期，但「三率」表現仍略為遜色。預期短期鴻海的運算（PC、NB）及企業（伺服器、網通）業務可望受惠「在家上班」需求，隨著富士康鄭州廠恢復生產，第二季消費性電子業務獲利率可望提升。

基於新冠肺炎疫情增加營運成本，美系外資將鴻海今明2年每股盈餘預期調降9％、6％，但仍看好透過業務多元化及轉型將有助於提升毛利率，且今年來股價修正達22％，配合穩健殖息率將使下行空間有限，維持「買進」評等，目標價自118元降至100元。

另一家美系外資認為，由於首季中國大陸廠區復工延後、第二季需求續疲，鴻海短期內獲利表現仍承壓，但近期股價修正已反應上述利空。看好憑藉強勁的淨現金部位、便宜本益比及健康的股息收益率，使鴻海短期股價更具防禦性，維持增加持股評等、目標價95元不變。

亞系外資認為，鴻海去年第四季業績符合預期，但受新冠肺炎疫情影響，短期營運前景不佳，但長線獲利率持續改善趨勢不變，目前本益比具吸引力。雖基於疫情影響，將今明2年每股盈餘預期調降5～10％，但維持優於大盤評等、目標價自92元降至82元。

不過，另一家亞系外資看法相對保守，雖認為第二季營運動能將顯著回升，但蘋果下半年能否如期推出新款iPhone的不確定性日益增加，對鴻海營運增添陰霾。將鴻海今明2年每股盈餘分別調降14％、9％，評價自買進降至中立，目標價100元降至75元。

(時報資訊)