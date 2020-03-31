為了替第一線的防疫人員打氣，新竹縣明新科技大學休閒事業管理系學生主動發起「我OK，支持您」，透過所學課程，準備芳香精油噴霧、咖啡包、茶葉等的「舒壓包」，今（3月31日）送給新竹縣消防局、東元醫院、里長等，為他們打氣，也期望他們在防疫之餘也能喘口氣。
明新科大休閒系系主任廖淑容表示，目前縣內超過千人居家檢疫，里長、警察、醫護人員負擔甚大，學生自主發起製作舒壓包活動，也與師長商量，透過縣議員杜文中牽線，送給第一線防疫人員。
明新科大休閒事業管理系大一學生劉育君、莊雨宸等人說，因為疫情嚴峻，十幾位同學也覺得防疫人員十分辛苦，因此透過課程所學、學長姐支援，自製茶葉、濾掛手工烘焙咖啡、芳香精油噴共160分，期望能讓醫護人員、警察、里長們也能有放鬆的時刻。
廖淑容表示，舒壓小物都是該系學生所學學程、課程，包含茶藝實務、旅廚系「烘豆與濾掛咖啡」微學分課程、「芳香療法」課等。新竹縣警察局副局長林志盛、東元醫院護理部主任彭淑媛代表收下，也回贈感謝狀、小禮物，謝謝學生自主付出。
(中時 )
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