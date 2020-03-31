新冠肺炎肆虐全球，各國相繼祭出禁足令，一隻美洲獅無視宵禁命令，公然在智利首都聖地牙哥逛大街。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國相繼祭出禁足令，上街人口少了，除了空氣變乾淨了，更有趣的是，平常少見的野生動物也出來了，一隻美洲獅出沒智利首都聖地牙哥，野豬在西班牙巴塞隆納近郊亂竄。

新冠肺炎蔓延全世界，各國政府相繼祭出禁足令、封城令，要求國民待在家中、保持社交距離，先前外媒報導，全世界至少有超過30億人被禁足。

人類被禁足，除了空氣變乾淨了，更有趣的是，路上也多了許多動物。法新社報導，野生動物趁人類被禁足之際，重新奪回城市空蕩蕩的街道。

報導指出，全球各大城都出現動物逛大街的情形。在智利首都聖地牙哥（Santiago），一隻美洲獅無視隔離措施，在宵禁期間出來閒晃。

西班牙封城，巴塞隆納附近小鎮湧入大批野豬。

25日，在西班牙封城期間，大批野豬從附近山丘下山，進入巴塞隆納（Barcelona）附近城鎮Arenys de Mar市中心。印度網友也瘋傳一隻成年公鹿在印度北阿坎德省（Uttarakhand）省會德哈拉丹（Dehradun）巷弄內驚慌亂竄的影片；日本奈良鹿甚至闖入連接電車車站的地下通道尋找食物。

(中時電子報)