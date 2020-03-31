新冠肺炎全球肆虐，除台灣防疫表現亮眼外，南韓曾大爆發又成功壓住，現治癒人數已超過治療中患者，讓多國致電請教，而南韓成功擋下的關鍵有四，應對措施快、全民普篩、公開追蹤者及宣導防疫觀念。

根據《紐約時報》報導，韓國沒有停工封城卻控制住疫情、拉平確診曲線，連法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、瑞典總理勒文（StefanLöfven）都曾致電請教，世衛組織（WHO）秘書長譚德賽也鼓勵各國效仿。南韓防疫成功有4關鍵：

一、危機出現立刻動作

首例確診發病1週的時間內，南韓就積極採取一系列的措施，包括確保防疫物資，口罩、防護衣的足夠。

二、實施全民普篩制度

南韓生技公司研發出4種篩檢試劑，每天生產10萬個試劑分送到各醫院，新天地教會爆出群聚感染隔天，檢驗量就飆破1萬，至今已完成37萬次篩檢。

三、借助科技追接觸者

南韓政府借助手機科技與大數據，只要有人確診，民眾的手機便會發出警報，讓大家知道確診者的行蹤，包括搭成的公車、上下車地點，甚至連是否戴口罩的訊息都有。

四、人民具備防疫意識

台灣每日定期舉行防疫記者會，建立民眾的防疫概念，南韓國政府也透過電視廣播、地鐵站公告等方式，來宣導防疫觀念，提醒民眾少去人多之處，避免群聚活動。

而PTT上也有網友熱烈討論，「南韓搞全面篩檢，真的強」、「蠻厲害的！本來以為要GG」、「南韓超強，主要是爆發還能壓住；台灣是強在沒爆發」、「還沒淪陷的看台灣，已經淪陷的看韓國」。

(中時電子報)