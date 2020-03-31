最根本的原因，在於工廠和宿舍沒有分開，以至於當工廠起火時，宿舍也跟著延燒，才造成傷亡。（鄧博仁攝）

台中大肚一處工廠在3月22日發生大火，3名越南移工受困在工廠的鐵皮屋宿舍，最後皆死亡，台灣移工聯盟呼籲，應立即召開跨部會會議，研商「廠住分離」，保障移工的生命權。

近4年來發生多起工廠重大火警、造成多名移工死亡，包括桃園蘆竹矽卡工廠大火，造成越南移工6死5傷；桃園平鎮敬鵬大火，造成2名泰國移工死亡、6名消防員殉職等憾事。今天數個移工團體帶起口罩來到勞動部前抗議。

天主教新竹教區越南移工移民辦公室神父阮文雄表示，近日新冠肺炎疫情造成多人死亡，引發許多人關注，但工廠火警已造成多名移工死亡，勞動部卻遲遲不修正相關辦法。

台灣移工聯盟成員許惟棟表示，勞動部曾經提出要檢討移工來台的「生活計畫書」、啟動高風險調查計畫等，但生活計畫書至今仍未修正，高風險調查計畫也沒有後續相關報告。

勞動部則曾在本會期業務報告指出，勞動部已在2018年召開檢討會議，並同步實施專案訪視，也研擬「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」修正草案，已完成徵詢外界意見。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組科長黃偉誠表示，修正草案重點包括雇主辦理入國通報時，應聲明宿舍是否具危險因子，如是否為火災、爆炸或中毒危害危險性工作場所、有否有公安申報及消防檢修申報，預計今年6月公告。

消防員、工傷團體、本地工會、環保團體、移工團體31日到勞動部前陳情，聯合要求勞動部應盡快研議，將工廠和宿舍分開做出明確規範，保障移工以及消防員性命安全。（鄧博仁攝）

今天數個移工團體帶起口罩來到勞動部前抗議，要求落實「廠住分離」，保障移工的生命權。（林良齊攝）

今天數個移工團體帶起口罩來到勞動部前抗議，要求落實「廠住分離」，保障移工的生命權。（林良齊攝）

(中時 )