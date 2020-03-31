台股今（31）日收月線、季線，外資投信法人趁著國際盤回穩，展開作帳行情，由台積電領軍反彈下，台股站上5日線9,690點，盤中最高來到9,789點，收復9,700點關卡，11點過後指數仍維持9,700點之上，約上漲110，不過，市場追價量能不足，估計成交值約僅有1,300億元。

台積電今日股價穩步開高273元，隨後多在273～274元之間狹幅震盪，漲幅約在2％上下，支撐台股指數上漲約40～50點，另外股王大立光也維持在上漲1～2％之間。

台股今日收月線及季線，3月月線拉出長黑棒，雖然下半個月有國家隊進場護盤，但仍難逃大跌命運，目前約大跌1,568點，至於季線將更難看，今年來3個月，月月都收黑棒，累計今年來下跌2,200點、跌幅約19％，跌點可能是2008年金融風暴之後最大，跌幅則可能是2002年歐債危機之後最大。

(工商 )