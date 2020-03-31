健亞生技（4130）轉投資之浩宇生醫開發的聚焦式超音波NaviFUS系統，於去年6月成功的完成六位復發性腦瘤病人試驗證實系統安全無虞，且有效開啟與關閉血腦屏障，下一階段並用藥物的臨床試驗，將正式展開。浩宇表示，目前完成臨床試驗送件申請，並於3月獲食品藥物管理署核准進行「NaviFUS系統合併藥物（癌思停）於復發性腦瘤」病人之臨床試驗，預計第三季於林口長庚開始收案。

此外，浩宇今年規劃佈局兩件海外臨床試驗，分別是澳洲NaviFUS系統於阿茲海默症（與阿爾弗雷德醫院合作）之送審執行，及美國NaviFUS系統合併癌思停於復發性腦瘤（與史丹福大學合作）之FDA送件，將啟動浩宇國際合作新頁。

浩宇生醫2016及2018年完成兩輪募資，主要法人股東為健亞生技(4130)及益鼎投資。2015年長庚大學授權浩宇聚焦式超音波技術以來，浩宇將該技術開發成為具臨床可用性及醫材安規驗證之NaviFUS系統。

NaviFUS系統除於2018年啟動前述腦瘤系列人體試驗外，2019年6月於台北榮總展開之頑性癲癇臨床試驗，今年已成功完成兩例病人並順利通過資料及安全性委員會之審核，證實NaviFUS系統治療安全無虞，正進入第二梯次擴大試驗階段。

浩宇總經理龍震宇指出，非侵入式的NaviFUS系統可大幅降低血腦屏障開啟的風險，但仍享有藥物傳輸提升的效益。這項試驗將首次驗證NaviFUS系統併用藥物應用的效果，透過觀察受試者的腫瘤大小、變化及存活期等相關指標，評估血腦屏障開啟是否亦促進藥物療效。若試驗進展順利將使腦瘤成為產品開發的首要適應症標的。

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