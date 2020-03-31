小米台灣今（31）日宣布將於4月1日開始，展開一年一度的米粉節活動，一口氣推出11款超夯新品，包含分擔家務的重量級幫手 – 「米家掃拖機器人」、家庭與商務多用的「小米液晶手寫板」、從遊戲中保護孩童牙齒的「米兔兒童聲波電動牙刷」、第一代好評再升級的「米家直流變頻電風扇 1X」、「米家電動刮鬍刀 S500」及「小米藍牙耳機 Air 2」、超man好幫手「米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子」、智慧家庭重要成員「米家 LED 智慧燈泡 Lite 彩光版」、小米無線雙模滑鼠靜音版、20000小米行動電源3快充版，以及10000小米行動電源無線版。

2020小米米粉節新品。(小米提供／黃慧雯台北傳真)

三款米粉節重磅新品 居家清潔/兒童口腔保護到位

米家掃拖機器人 1C 於2019年底發表， 2020小米米粉節期間，小米則推出掃拖旗艦「米家掃拖機器人」，採用新一代LDS雷射導航，以高達12組感應器，結合多級標定靶位與分段擬合演算法，使測距範圍達8m，掃描頻率達6 x 360°/秒與 2016 次/秒的取樣率，進行周遭環境的偵測，即時建構清掃範圍的地圖，讓繪圖的精度更高、量程更遠。米家掃拖機器人搭載四核心Cortex - A7處理器與雙核mali400圖形處理器，發揮強大的運算性能，讓資料能快速採集並處理，配合SLAM演算法，讓構建地圖更快速，實現清掃的高效率。

米家掃拖機器人更升級支援三種掃拖模式，提供「掃拖」、「單掃」及「單拖」讓用戶自行選擇。掃地時，米家掃拖機器人配備日本無刷電機，擁有2100Pa大吸力；而拖地方面，米家掃拖機器人採全新模擬人工清潔的Y字型拖地路徑，左右雙向來回反覆擦拭，結合智慧電控水箱的三檔水量選擇，精準控制出水量，在進行清掃的同時即時感應出水狀態，以因應不同材質的地板均勻給水，呵護各式居家裝潢風格。米家掃拖機器人售價新台幣$8,995元，於4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣；米家掃拖機器人周邊配件將於今年第二季上市。

小米台灣全新推出米兔兒童聲波電動牙刷，讓兒童能在遊戲中找到潔牙的樂趣，培養正確刷牙的習慣。米兔兒童聲波電動牙刷開機即自帶音樂，搭配米家專屬APP，可開啟動畫教學潔齒模式，讓小朋友能邊看影片邊學習，培養正確刷牙姿勢。透過連結米家APP，可記錄下兒童潔牙狀況，家長能掌握兒童的刷牙姿勢、角度以及範圍，更能了解刷牙過程中過壓的次數、記錄時長、覆蓋率、均勻率等更詳細的數據。米兔兒童聲波電動牙刷也設有2分鐘定時，30秒換位提醒，同時提供清潔模式、輕柔模式、呵護模式三種模式，可依不同年齡需求選擇適合兒童的清潔模式；其中清潔模式適用於動力充沛、8歲以上換牙期後的學齡兒童、輕柔模式適用於5-8歲換牙期兒童使用；呵護模式適用於3-5歲或初次使用電動牙刷的兒童。

米兔兒童聲波電動牙刷採用美國杜邦柔軟刷毛，約80%刷毛經磨毛處理，刷頭由食品接觸級安全軟膠多方位包覆，能減少牙刷使用過程中碰撞口腔引起的不適，溫柔不傷牙，且手柄自帶過壓保護機制，能辨識兒童刷牙力度，當刷牙力度過大時，牙刷自動降低震動頻率並亮燈提醒。全機身為IPX7級防水，可放心清洗。米兔兒童聲波電動牙刷售價新台幣$995元，於4月7日起在小米商城mi.com與小米實體門市限量預購；於4月下旬起，在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C全面開賣。

全新米家電動刮鬍刀 S500，擁有3刀頭360度浮動貼面設計，可靈活應對面部輪廓與鬍鬚方向，同時採用舒適的IFT懸掛浮動減壓，用戶按壓刀頭時緩衝面部壓力，剃鬍順滑舒適，機身搭載日本MABUCHI MOTOR 260馬達，扭力大、轉數高，並提供兩種檔位，標準檔適合鬍鬚密度一般的用戶，加速檔則可滿足鬍鬚濃密用戶的淨鬚需求。

米家電動刮鬍刀 S500較前代新增LED數位顯示螢幕，即時顯示剩餘電量、充電提醒、旅行鎖及鬍渣清理提醒燈號等四大功能，且擁有IPX7級全身防水，可直接整機沖洗，機身、刀頭更可輕鬆分離拆卸，清潔無憂又方便。充滿電可續航60分鐘，1次充電，可用2個月；充電方式升級採用USB-C接口，當電量不足無法開機時，可一邊充電一邊使用，對於出差、旅行更輕鬆便利。米家電動刮鬍刀 S500售價新台幣$995元，於4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣；米家電動剃須刀替換刀頭將於今年第二季上市。

2020小米米粉節部分新品：小米液晶手寫板、米家掃拖機器人、米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子、米家直流變頻電風扇 1X、米兔兒童聲波電動牙刷。(小米提供／黃慧雯台北傳真)

辦公好物 提升工作效率

近日，居家辦公已是全球企業啟動的趨勢，為了提升居家辦公的舒適規格和便利性，此次米粉節前夕推出多款居家辦公的實用好物，包括小米液晶手寫板、小米無線雙模滑鼠靜音版，提高居家辦公的幸福指數。

小米液晶手寫板採用定製液晶膜配方，兼具傳統紙張的真實書寫感受與液晶螢幕的順滑體驗，且使用非藍光液晶螢幕，長時間使用眼睛不易疲勞。此外，更配有高靈敏壓感技術，筆跡粗細受書寫壓力影響，壓力越大越粗，用手指尖或者其他物體在螢幕可實現無延遲書寫，也可配合使用手寫筆，書寫體驗更佳。如要開始全新創作，一鍵即可清除畫面，功耗低，一顆鈕扣電池可使用365天，持久續航更順心。

小米液晶手寫板外型擁有7 mm機身，更附超輕磁吸手寫筆，筆重僅7g，吸附能力強、磁力持久，跑道型筆身設計適合各種手掌大小，手寫筆頭採用熱塑性結晶聚合物，表面光滑但質地堅硬耐磨，不論應用於小組辦公討論，隨時隨地記錄團隊思維火花，或是以愛的留言板形式擺放於家中使用，給家人一句叮囑與關心，傳遞日常關懷，提高家人間的幸福感。小米液晶手寫板（13.5吋）售價新台幣$495元，於4月9日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館與燦坤3C正式開賣。

小米無線雙模滑鼠 靜音版使用藍牙+2.4GHz雙模連接，擺脫線纜的束縛使你的桌面更加整潔，同時支援2.4GHz無線接收器與藍牙雙模式，只需按下滑鼠正面的模式切換鍵就可以在兩台電腦間自由切換，無線辦公更自由。另外，按鍵採靜音設計，將滑鼠按鍵（左鍵、右鍵、滾輪）聲音控制在40分貝以下，從此告別高分貝的“噠噠噠”按鍵聲，即使在家工作，也不會打擾到家人休息。 小米無線雙模滑鼠 靜音版外觀則以UV親膚塗層頂蓋，塑膠蝕紋機身，搭配漸消點狀紋理，操作穩定不容易出現滑動，更依照亞洲人的手型結構和尺寸打造出專為亞洲人手型的貼合曲線。小米無線雙模滑鼠 靜音版售價新台幣$365元，提供星光黑、石英白雙色，於4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市與燦坤3C正式開賣。

質感好物 升級舒適居家環境

米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子榮獲德國 iF 工業設計大獎，為米家二度攜手80年手動工具專家—德國wiha的逸品，採用 wiha 專利設計及獨特的生產工藝，為家用工具升級全新體驗。以按壓彈出式隱藏彈倉，收納8枚S2高硬度 whia 起子頭，節省空間的同時更能減少丟失風險，起子頭硬度高達60HRC，雙層防銹處理，能兼顧大部分家居使用場景。

米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子內建3檔棘輪調節，可單向持續轉動，亦可固定不旋轉，扭矩值達15 N.m，操作更加省力高效；握把採人體工程學8棱造型，八面形截面貼合拇食兩指與虎口形成的受力面，軟硬塑膠一體化射出成型，讓工具更大限度貼合人手，更有利於力量傳遞，另附加105mm延長桿，在狹窄空間也能輕鬆操作，使用範圍與情境更多。米家 wiha 8合1 棘輪螺絲起子售價新台幣$545元，於4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣。

米家直流變頻電風扇 1X 柔和徐風吹進客廳

相較於上一代，米家直流變頻電風扇 1X 高度更高、重量更輕、噪音值更低，但售價卻更親民，不僅高度提升至950mm，重量僅2.8公斤，而送風幅度也從120度增加至140度，讓送風更全面均勻。

米家直流變頻電風扇 1X 定製的7片大面積翼型剖面扇葉，可以均勻密集地切割氣流，同時採用模擬自然風的無規律變化送風，感受更貼近春日的徐徐微風。相較傳統電風扇吹出來的直流風，長時間對著人吹容易不適，米家直流變頻電風扇 1X擁有柔和、幅面廣、善變化的自然風特點，不會讓人體熱量和濕度一直處在高速流失狀態， 且最低工作聲音26.6dB (A)，晚上就算開風扇一整晚，也能夠安睡到天亮。米家直流變頻電風扇 1X 售價新台幣$1,795元，於4月9日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C全面開賣。

米家LED智慧燈泡Lite彩光版 為「家」添上新色彩

米家LED智慧燈泡Lite彩光版採用高整合彩光燈珠，光學方案優化升級，1600萬色燈光均勻更出色、彩光更絢麗。在流光模式下，絢麗多彩燈光能持續地變換；在日光模式下，米家 LED 智慧燈泡 Lite 彩光版可自由調節光暗冷暖。

米家LED智慧燈泡Lite內建Wi-Fi模組，可直接透過Wi-Fi 連接到米家App，無需搭配網關，即可自由調節彩光、流光與日光模式，提供定時開關、延時關燈等貼心設定。而透過連接網關，更可以連動其他米家智慧裝置，如與米家門窗感應器連動，推門燈光就會自動亮起，或與米家人體感應器連動，有人經過時燈光自動照明，實現智慧家庭的多數場景。同時，支援Google Assistant語音控制，可控制開關、切換色彩、調節色溫亮度與開啟智慧場景，一句話就能打造理想光線。米家LED智慧燈泡Lite彩光版售價新台幣$395元，於4月9日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣。

行動力大提升 小米藍牙耳機 Air 2與全新推出兩款行動電源

根據市調機構Gartner預測，2020年耳戴式裝置較2019年銷量成長10.5%，無線藍牙耳機已是現代人使用趨勢。為了優化使用體驗，小米台灣趁勢推出小米藍牙耳機 Air 2！小米藍牙耳機 Air 2採用LHDC藍牙高解析解碼技術，搭配復合振膜動圈，精準還原聲音細節，低音豐滿渾厚，中頻柔和自然，高頻明亮通透，暢享近乎無損級別的音質。同時，採用藍牙5.0晶片，讓無線連接更穩定，且傳輸速度更快，帶來高品質的音質傳輸和清晰的通話體驗。

小米藍牙耳機 Air 2內置紅外線光學感應器，入耳瞬間即可感知，摘下耳機自動暫停播放，輕擊耳機即可進行對音樂、通話、語音助手等功能操控，而ENC環境降噪技術，使雙麥克風陣列有效降低通話時的環境噪聲。半入耳式的小米藍牙耳機 Air 2採分體式真無線設計，取出任一耳機皆可單獨使用，單雙耳靈活切換，可適用不同場合需求。當耳機入盒自動充電時，耳機和充電盒均支援快充，1小時即可充飽電力。耳機音樂播放續航時間約4小時，配合充電盒使用，整體續航可達約14小時。小米藍牙耳機 Air 2售價新台幣$1,995元，於4月7日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館與燦坤3C正式開賣。

行動電源是網路世代不可或缺的必備用品，小米此次推出20000 小米行動電源 3 快充版，搭載USB-C 18W雙向快充，兩個USB-C接口和microUSB接口，支援單口18W MAX快速輸入，縮短充電等待時間，更同時可為三台電子裝置供電，內置的智慧晶片可辨識裝置所需充電功率，不僅能為支援多種充電協議的手機、平板電腦、Macbook以及Switch 等智慧裝置充電，雙擊按鍵開啟2 小時小電流充電模式也可為小米藍牙耳機、小米手環充電，解決給小電流裝置充電的需求。20000 小米行動電源 3 快充版售價新台幣$665元，於4月9日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣。

10000 小米行動電源 3 無線版 超值版擁有10W MAX無線快充，及一個單口輸出18W MAX的有線接口，亦可支援Qi無線充電手機裝置與相機、遊戲機、平板電腦等有線充電裝置同時充電使用。行動電源隨時隨地變身無線充電器，輕按電量檢查鍵，垂直距離≤5m充電即刻感應，另採用高品質鋰離子聚合物電池，兼容主流手機和數位裝置，10000 mAh大容量可連續充滿多部手機。

10000 小米行動電源 3 無線版 超值版採用高精密度的阻容感元件，先進的電路晶片能更有效地提升轉化率，同時可以提供多重電路保護，輕鬆應對過充、過放、高溫、短路的多種異常情況。智慧FOD金屬異物檢測保護，更可避免由於鑰匙、硬幣等金屬異物錯誤放置，導致消耗電量產生高溫，10000大容量也能擁有230g的輕巧機身，白色外型使用防滑橡膠充電面板，周身圓弧設計，可單手握持。10000 小米行動電源 3 無線版 超值版售價新台幣$595元，於4月9日起起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣。

(中時電子報)