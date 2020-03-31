台中海線沙鹿之翼與希望之翼是沙鹿兩大地標。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

前立委顏寬恒向相關單位提出須改善地方。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中海線沙鹿之翼與希望之翼兩座陸橋分別位處重要交通樞紐，由於橋上照明設備多有損壞，加上維護困難及成本高，反而成了夜歸人一大隱憂。台中市議會副議長顏莉敏與前立委顏寬恒特地於30日夜間會勘，希望能讓相關單位了解到問題，才能真正對症下藥。

顏莉敏、顏寬恒昨日特地選在晚間63時許，邀集市府相關單位，針對「沙鹿之翼」以及「希望之翼」兩座沙鹿地區最大人行景觀陸橋進行現場會勘，主要訴求是為了要求市府改善橋上照明及陸橋燈飾設備，維護行人安全並讓市容更加美觀。

前立委顏寬恒向相關單位提出須改善地方。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

顏莉敏表示，沙鹿之翼與希望之翼兩座陸橋分別位處重要交通樞紐，沙鹿之翼在台灣大道、三民路、中山路交叉口，是一個五叉路口，車流量十分大。希望之翼橫越中清路，是旅客步出台中國際機場後必經道路，更是旅客來台中後重要的「門面」，此外，鄰近還有公明國中，學生上下課也都會利用此陸橋。

顏莉敏說，由於陸橋燈飾年久失修，加上使用LED燈，因陸橋高度高、車流量大，不僅維護困難且維修成本高，主管機關也不堪負荷，讓這兩個重要地標「褪色」，市容大打折口，橋上照明設備也多有損壞，對於夜歸民眾也是一大隱憂。

顏寬恒表示，2010年父親顏清標擔任立委時，當時台中航空站旅客人數日漸增加，加上當地又有公明國中，學生上下課必須穿越中清路十分危險，所以向交通部積極爭取興建陸橋，也就是現今的希望之翼，該陸橋也十分特別，自行車也能通行，是為了公明國中的學生而設計，景觀陸橋總長162.8公尺，耗資8463萬元，經過3年規畫與施工，於2014年完工啟用。

顏寬恒說，當年父親顏清標為了爭取興建陸橋費用，力邀時任交通部長毛治國現場會勘，會議當中路口碰巧發生車禍，當下所有人也了解陸橋重要性，所以迅速答應補助經費。而沙鹿之翼歷史更佳悠久，也是顏清標擔任立委時爭取，長度約200公尺，高度近36公尺，總經費6600多萬元，是外地人造訪沙鹿最顯眼的地標。

顏莉敏及顏寬恒建議改由其他維護容易的燈光設備，取代原本大面積LED燈，不僅可保有原本風貌，還能節省許多開支，也獲得相關單位正面回應，允諾將編列預算進行改善工程。

(中時 )