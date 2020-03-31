在便利超商上大夜班的25歲邱男，與黃姓妻子、1歲多的女兒租住在中市沙鹿區套房，夫妻對女嬰哭鬧常暴力相向。今年1月間，邱男獨自照顧時，因女嬰哭鬧不休，將她騰空抓起，猛力拋摔在床，女嬰跌落彈簧床還彈跳起，不久，身體呈現癱軟，夫妻才對外求救送醫，女嬰傷痕累累、新舊並呈，因「受虐性腦傷」不治身亡。檢方依違反《兒少法》及傷害、傷害致死等罪起訴邱姓夫妻。

邱男在2019年11月間到沙鹿區1家便利商店面試，錄取夜班工作，與28歲黃女、1歲4個月大的女兒，承租沙鹿區的套房同住。邱男到案，辯稱他前一夜工作太累，只記得抱起哭鬧的女兒，回神後，女兒就掉在床上，他是因「手滑」才讓女兒掉到床上，並非惡意摔拋。

起訴書指出，鄰居平時有聽到女嬰哭聲和打小孩的聲音，尤其，邱男單獨在家時，打得比較兇，女嬰哭聲也比較大。邱姓夫妻友人也說，看過女嬰的小腿肚被黃女持熱熔膠毆打留下的一條條瘀青痕跡，也看過邱男毆打女嬰臀部。

邱男兩夫妻在2019年11月、12月間，連續對女嬰哭鬧常常拳腳相向，邱男猛打女嬰屁股，打到尿布都破裂；黃女則拿熱熔膠條毆打、捏耳朵，造成女嬰下肢多處瘀傷、雙耳殼有傷口。

邱男在今年1月1日上午8時許上夜班後返家，在家玩手機、看影片，黃女則帶女兒去附近友人家吃飯、聊天，在下午3時許回家，將女兒交給丈夫照顧，自己就上床睡覺。邱男因女兒哭鬧而大摔水杯，雙手抓住女嬰腋下騰空抓上肩毆打臀部，女嬰持續哭鬧，他又將女嬰抓起並重力拋摔到床上。下午4時許，兩夫妻才發現女兒眼神奇怪、身體癱軟，黃女向友人求救，將女嬰送醫。

女嬰送醫，腦幹失去功能，昏迷指數3，檢查出左側顱內硬膜下出血、視網膜出血、休克及呼吸衰竭，在1月8日晚間因多重器官衰竭不治。經兒少保護醫療整合服務驗傷專家協助評估鑑定，認為女嬰「受虐性腦傷」是成人加諸力道，蓄意拋摔或搖晃所致，一般150公分以下低處跌落，並不會造成如此嚴重腦傷及視網膜出血，而排除意外或單純手滑造成女嬰跌落床上。

檢方不採信邱男說詞，依違反《兒童及少年福利與權益保障法》及傷害、傷害致死等罪起訴邱姓夫妻兩人。

(中時 )