國內首家客製化製藥包裝設備廠皇將科技（4744）去年營收11.22億元，其中美國出貨年增5.89％，歐洲市場亦明顯成長；稅後淨利9,316萬元，EPS2.05元；董事會通過配發現金1.6元，配發率78％，對照30.4元股價，現金殖利率約5.2％。

皇將表示，今年第一季雖受新冠肺炎疫情影響出貨時程，不過客戶訂單並未取消，預估第二季可逐步穩定。目前正積極與客戶聯絡協調，部分已完工的設備線改以線上視訊方式驗證，以利安排交期。

皇將去年整線設備營收佔比53.45％、單機設備26.99％、售後檢修服務18.03％及其他1.53％；其中，美國銷售區域占比40.24％、印度39.05％、亞洲9.31％、歐洲1.18％、其他地區10.22％。

皇將指出，去年中發表「CVC」兩大最新智能設備：「瓶裝伺服數粒機」及「高精度伺服控制液體充填機」，產品線陣容更加完整，目標市場分別鎖定於全球藥品代工龍頭之印度市場及歐美高端客戶。美國與印度是全球主要的兩大製藥市場，並列耕耘主力區域，美國布局更從美西擴展至美東，是去年業務成長最高地區。

皇將強調，新冠肺炎疫情向歐美延燒，公司主要生產基地在台灣，產線不受影響，不但在手訂單並無取消之狀況，亦有許多主動來自海外的業務洽詢，顯示整體醫療保健市場需求強勁。若疫情能於近期有效控制，產業回到正常運作，對全年營運成長的預期維持不變。

(工商 )