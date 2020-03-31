根據監理所新車領牌資料統計，截至30日，3月新車領牌總數來到3.24萬輛、年增0.2％、月增18.7％，市場前十大品牌與銷量依序為：和泰車（2207）1.04萬輛、中華車（2204）3,274輛、台灣賓士2,382輛、裕日車（2227）1,994輛、台灣本田1,991輛、台灣特斯拉1,499輛、福特六和1,407輛、台灣馬自達1,202輛、台灣福斯992輛、汎德寶馬978輛。

其中和泰車獨拿同期32.1％的超高市占率，業績年增9.7％、月增19.4％，表現均居主流車廠之冠。

(工商 )