和泰車3月飆速 前30天新車銷售破3.2萬輛 11:402020/03/31 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據監理所新車領牌資料統計，截至30日，3月新車領牌總數來到3.24萬輛、年增0.2％、月增18.7％，市場前十大品牌與銷量依序為：和泰車（2207）1.04萬輛、中華車（2204）3,274輛、台灣賓士2,382輛、裕日車（2227）1,994輛、台灣本田1,991輛、台灣特斯拉1,499輛、福特六和1,407輛、台灣馬自達1,202輛、台灣福斯992輛、汎德寶馬978輛。 其中和泰車獨拿同期32.1％的超高市占率，業績年增9.7％、月增19.4％，表現均居主流車廠之冠。 (工商 ) #裕日車 #中華車 #和泰車 #萬輛 #新車 也許您會感興趣 推薦閱讀 和泰車去年大賺 股息14元攀峰 01:152020/03/27 證券．權證 中華車擬不配發股利 股東會6月24日召開 10:052020/03/27 財經 《類股》去年均賺逾2股本，和泰、裕日車續催油門 10:342020/03/27 財經 銷售、配息雙優 和泰車領軍類股指數收紅 04:102020/03/28 證券．權證 和泰車 首季營運樂觀 04:092020/03/29 證券．權證 汎德永業好賺 連6年賺逾1個股本 18:012020/03/30 財經 陸多地推汽車消費新政 04:102020/03/31 全球財經 《汽車股》「虧」大了！裕隆觸跌停、中華車挺住 09:432020/03/31 財經 《汽車股》2月每股賺1.26元 和泰車挑戰500關 10:012020/03/31 財經 避免群聚旺到「它」 3月業績竟增2成 11:402020/03/31 財經 財經熱門新聞 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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