去年虧損大幅減少 愛地雅早盤漲停 11:402020/03/31 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車族群如巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、日馳（1526）等，今日早盤股價疲軟不振，唯獨愛地雅（8933），2019年因獲利年增率達84.19％，雖然依然虧損，但因虧損金額大幅減少，早盤股價衝上漲停4.18元，目前股價漲幅在5.5％左右。 愛地雅2019年稅後虧損2.40億元，但遠較2018年大幅虧損15.20億元減輕不少，每股稅後虧損1.55元，年增率86.58％。 (工商 ) #桂盟 #日馳 #巨大 #愛地雅 #美利達 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱門股－美利達 外資轉買大反彈 04:102020/03/28 證券．權證 世界最大蚊超佛系！不吸血只喝蜜 14:342020/03/28 搜奇 陸工信部：外貿形勢恐進一步惡化 11:012020/03/30 財經 《業績-其他》美利達108年EPS8.37元 12:502020/03/30 財經 巨大留錢抗疫 2019配息率勉強過半 14:502020/03/30 財經 巨大2019年EPS達9元 創下近4年新高 17:162020/03/30 財經 施羅德投資集團執行長Peter Harrison：新冠肺炎是一場企業的科技測試 18:282020/03/30 財經 自行車雙雄 去年獲利激昂 04:102020/03/31 證券．權證 疫情全球失控！老謝警告：歐盟面臨巨大危機 10:312020/03/31 財經 人行官員建議 今年不再設定GDP增長目標 10:592020/03/31 財經 財經熱門新聞 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 疫情全球失控！老謝警告：歐盟面臨巨大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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