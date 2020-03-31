自行車族群如巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、日馳（1526）等，今日早盤股價疲軟不振，唯獨愛地雅（8933），2019年因獲利年增率達84.19％，雖然依然虧損，但因虧損金額大幅減少，早盤股價衝上漲停4.18元，目前股價漲幅在5.5％左右。

愛地雅2019年稅後虧損2.40億元，但遠較2018年大幅虧損15.20億元減輕不少，每股稅後虧損1.55元，年增率86.58％。

(工商 )