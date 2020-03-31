是德科技（Keysight Technologies Inc.） 是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布DEKRA採用是德科技端對端測試解決方案，對5G NR和V2X裝置進行認證，以符合各種不同標準的要求，進而提高人際科技互動的安全性，包括人車互動。

DEKRA是歷史悠久的測試、檢驗及認證機構，在過去90年間持續致力於提升全球安全性，近期更宣布將因應新的3GPP和法定標準，拓展旗下多元服務，以加強對5G裝置效能和安全性進行測試與認證。

包含DEKRA在內的多家測試實驗室，相繼採用是德科技5G測試解決方案，來驗證5G NR連網裝置，以符合3GPP、聯邦通訊委員會（FCC）和歐洲電信標準協會（ETSI）等機構所制定的最新標準。

是德科技解決方案支援最廣泛的GCF和PTCRB指定測試案例，範圍涵蓋射頻、無線資源管理（RRM）及協定測試。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理Kailash Narayanan表示：「是德科技體認到，隨著科技日新月異，而且法規日趨嚴謹，現在的驗證過程也變得越來越複雜。 我們很高興能與DEKRA共同合作，協助驗證下一代5G連網裝置，以提升使用者對新科技的信心。」

DEKRA部分實驗室將採用是德科技5G網路模擬解決方案，在FR1和FR2（毫米波）傳導與輻射測試環境中，進行5G行動裝置的符合性測試和法定射頻測試。

這些解決方案將針對無線裝置的電磁相容性（EMC）、特定吸收率（SAR）和專用短程通訊技術（DSRC），展開全方位的效能和認證測試。

(工商 )