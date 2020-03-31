新冠肺炎的疫情每天都有新增確診案例，但以境外移入為主，有民眾喜歡亂傳假消息，讓大家造成恐慌，為讓防疫可以貫徹到底，彰化縣衛生局今已移送8件涉及散播不實疫情的案件，有2人被檢方起訴，其中1人被判有罪並開罰3萬元。

彰化縣第一例因傳播疫情不實訊息被判有罪的案例，就是某縣民臉書轉貼他人聲稱白牌計程車司機染疫死亡，生前曾到過某醫院、某汽車百貨商場，傳染給員工等不實訊息，警方查出後移送地檢審理，檢方起訴後向法院聲請簡易判決，最後依傳染病防治法，判處該名男子3萬元罰金。

彰化縣衛生局統計，目前已受理54件包括散播不實訊息、違反居家隔離和檢疫、違反彰化縣公告防疫措施的案件，當中25件經查屬實，已有7件遭衛生局裁罰罰鍰、8件移送檢調、10件辦理中，移送檢調的8件全是散播不實訊息。

衛生局表示，其中已有1件案例，因為當事者拿到裁處書後，知道賴帳賴不了，當場掏錢繳清3萬多元罰鍰，另外一件案例則是裁處5萬元罰鍰，結果當事者申請分期繳納。

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(中時電子報)