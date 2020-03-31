新冠肺炎在中國大陸爆發，如今卻對美國造成嚴重影響，確診人數為全球之冠，就連醫療物資也都相當缺乏，就在此時卻傳來了好消息。原來在美國加州的一間倉庫中，竟然發現了「3,900萬」個N95口罩，還有514具舊款式的呼吸器，讓原本壟罩在愁雲慘霧中的美國，彷彿看到了希望。

根據《商業內幕》（Business Insider）新聞網站報導，美國西部醫護人員聯合會（SEIU United Healthcare Workers West）代表於26日表示，在加州的倉庫中找到一共3,900萬個N95口罩跟514具舊款呼吸器，據說口罩數量遠超現今美國庫存的1,200萬個N95口罩。

聯合會透過美國公共廣播電台(NPR)記者發表聲明，表示每一副N95口罩將以5美元（約台幣152元）的價格出售給需要的醫療單位，而銷售事宜也已經交由相關單位處理，聯合會不會從中獲取任何利潤。

另外，也傳出去年馬里蘭州一間名為貝爾茨維爾的回收公司（Beltsvillerecycling company），在卸貨時也在雜物堆中發現150箱的N95口罩，清點之後數量多達36,000個，公司合夥人之一的希普（Gary Shipp）當時將這些口罩保留起來，卻沒想到現在竟會成為如此重要的醫療資源。目前這間公司決定將口罩發送給維吉尼亞醫學中心以及一些地方的中小型醫院，替抗疫出一份力。

而根據美國NBC旗下加州地方媒體Kcra-TV報導，州長紐森（Gavin Newsom）參觀灣區的能源公司Bloom Energy時，表示他們在州內發現了514具自2011年起便尚未開箱過的舊型號呼吸器；這些呼吸器大部分都因為電池過期無法運作，目前已決定將交由具有翻新呼吸器經驗的Bloom Energy公司協助維修作業，完成後將立即投入使用。

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(中時電子報)