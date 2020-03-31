華航一架貨機，前年底降落桃機跑道時，因落地過早，撞毀3具跑道燈；國家運輸安全調查委員會今天發布「中華航空公司CI6844班機於桃園機場05L跑道降落時落地過早重大運輸事故調查報告」，直指可能肇因為副駕駛員力手柄操作不當，建議民航局督導華航加強相關人員訓練。

2018年12月13日，中華航空一架波音B747-409F貨機CI6844，由香港赤鱲角機場起飛，目的地為台灣桃園機場，機上載有正駕駛及副駕駛各1人，航班於桃機05L跑道落地時，著陸點位於跑道頭前區域（pre-threshold area）21公尺處，造成3具跑道燈損壞，機上2人均安。

運安會依法為事故調查機關，受邀參與調查機關包含：美國國家運輸安全委員會、交通部民用航空局、桃園機場公司及中華航空公司。

在「與可能肇因有關之調查發現」共2項，運安會表示，副駕駛進場操作時，未能兼顧及有效運用航機的俯仰操控及動力手柄，以保持正常下滑姿態、速度及下降率。於航機接近道面時，無法及時判斷航機正常仰轉時機，且因動力手柄操作不當，造成場外重落地，顯示其落地手控操作能力未達安全落地標準。

運安會也發現，正駕駛面對該名資淺副駕駛進場及落地操作未提高警覺，於航機產生異常狀況時，來不及接手操作或重飛，造成航機場外重落地事故。

在「與風險有關之調查發現」共2項，運安會說，華航的「資淺正副機師職能追蹤計畫」內容或計畫之執行，未能有效達成使該名副駕駛員，以手控操作航機、安全落地之標準；事故機飛航組員於事故後未確實向塔台及華航通報落地過程中遭遇之狀況，使跑道面臨異物存在之風險。

運安會建議民航局督導華航加強訓練資淺副駕駛員之進場落地手控操作能力，要求正駕駛與資淺副駕駛飛航時，應對其進場及落地之操作提高警覺，並依照規定於航機異常時接手操作或呼叫重飛，以保障落地安全，重新檢視「資淺正副機師職能追蹤計畫」之內容及執行狀況，以落實計畫之成效。

(中時 )