新北市一名林姓眼科名醫，偷偷與診所內的護理師、行政人員及配合的驗光師3名工作人員交往，還多次到摩鐵發生性關係，並拍下性愛過程，林男去年病逝，林妻整理遺物時，赫然發現丈夫生前的性愛照及嘿咻時的錄音，當場崩潰怒向3女提告。

據了解，林妻赫然丈夫生前的性愛照及錄音檔案後，經一一比對查出，丈夫生前自2011年開始與3女交往，即使丈夫已經病逝，仍氣的對3女提告。

新北地檢署審理時，護理師及行政人員坦承犯行，驗光師辯稱以為林男已經離婚，但檢方不採信，遂依相姦罪嫌將3女起訴。

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(中時電子報)

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